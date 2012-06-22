〔路透专访〕宏基EMEA主管抨击微软自推PC硬件,称应先顾好Windows 8

* 个人电脑制造商对于微软想要仿效苹果的做法表示质疑

* 称其伙伴应该把重心放在让Window 8软件步上正轨

* 称 Windows 8对于宏基的产品规画至为重要

记者 Paul Sandle 编译 张明钧

路透伦敦6月21日电---全球第四大个人电脑(PC)制造商宏基(2353.TW)无法认同微软(MSFT.O)自行生产设备以期能够与苹果(AAPL.O)抗衡的做法,呼吁其软件伙伴将重点放在新的作业系统.

微软周一宣布将设计并销售自有的"Surface"平板电脑以展现Windows 8实力,同时挑战市占率不断扩大的苹果和谷歌(GOOG.O)的电脑产品.

消息人士指出,微软很大程度上把PC制造商给蒙在鼓里,与其以往密切与硬件伙伴合作的做法大相迳庭.

宏基全球资深副总裁暨泛欧营运总部总经理艾仁思(Oliver Ahrens)表示,微软试图抄袭苹果的策略,但他对于是否能成功持怀疑态度.

"我认为其不可能成功,因一个硬件厂商不可能只有两项产品."他在接受专访时表示,并称这家先前科技业宠儿必须对品牌做出调整以与苹果竞争.

"微软正在和全球二十多家PC供应商合作,包括地区性的业者,而苹果一直是单兵作战,其或多或少可以比较随心所欲."他说道."微软是PC系统中的一个组件.是一个非常重要的组件,但仍只是个组件."

他同时担心微软会把资源挪去建立消费性硬件品牌及零售业务,而在这过程中未将注意力放在确保Windows 8在PC产品的成功.

"他们开辟了一个新战场...而非强化Windows 8的用户体验."艾仁思表示.

"我担心这会导致微软内部失焦,然后我们就会遭殃,毕竟我们是和该公司的产品合作."

**期待Win 8商机**

宏基第一季PC出货量居全球第四位,但有着未能因应市况变化的问题,特别是未能应付去年苹果iPad崛起的变局;但艾仁思表示,该集团正步上轨道.

他说,Windows 8对于宏基至为重要,将有四到五种产品配合Windows 8推出,当中包括平板产品及超薄型笔记本(Ultrabook).

艾仁思指出,新产品的广告将强调用户体验,而非像传统PC产业作法一样强调机器的规格.

"宏基希望更为关注价值而非出货量."他说道,并称该公司必须生产更高阶的产品以提升整体品牌形象.

宏基为奥运赞助商之一,也将在下月伦敦奥运中因供应PC而成为焦点.

"所有设备都是以宏基的产品运行,包括计分系统、内部资讯科技(IT)等."宏基英国主管Neil Marshall表示."这将展示我们可以完成这类专案的商务能力."

艾仁思表示,第二季欧洲、中东及非洲地区营收将成长约50%,因其持续从一年前的低水平回升.第二季还有九天就将结束.

根据公司的一项简报,第一季欧洲、中东及非洲地区占宏碁营收比重为37%.

"第三季将面临较大挑战,因当季将面临从Windows 7转移至Windows 8的过渡期."他指出.(完)