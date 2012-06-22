〔台湾个股〕合库称将在中国申设第二家分行,支行和租赁公司--董事长

路透台北6月22日电---台湾资产计第四大金控--合库金控(5880.TW)周五表示,今年目标在中国天津申设中国境内第二家分行、苏州分行的高新支行以及租赁公司.

合库金控董事长刘灯城在年度股东会上对记者表示,目前设立分行的进度难测,因为一切还要看中国的主管机关准驳与否.

目前合库金控在中国已有一家苏州分行.

"台湾利差实在很低,所以金融业一定要到海外,像大陆就有很多机会,"刘灯城表示.

此外,他也说,其他东南亚地区如柬埔寨、越南,合库也有相当的兴趣.只不过碍于合库是公股银行的身分,在海外并购的限制一向颇多,例如并购价格如何出价,就是一个很大的问题,因此目前的策略还是以自行设立海外分行为主.

"公股银行的条件限制之下,(业务)没办法冲太快,"刘灯城说.

为因应商机扩大,刘灯城表示,合库金控今年将办理12亿普通股的增资案,预计下半年进行.

刘灯城5月间接受路透专访时曾表示,此增资案将引进欧系金融机构资金约数千万欧元.若能成功引进,这将是台湾公营金融机构成功引进外资股东的首例.[ID:nST0456870]

合库金控为台湾第16家金融控股公司,去年12月1日甫成立,是成立最晚的一家金控公司.但若以资产规模计,合库金控以总资产2.76兆(万亿)台币名列台湾第四大的金控公司,仅次于国泰金(2882.TW)4.8兆台币、台湾金控4.1兆、富邦金(2881.TW)3.5兆.

本地时间11:56,合库金控跌1.15%报17.25台币,大盘加权指数.TWII下滑0.77%.(完)