〔台湾个股〕合库称将在中国申设第二家分行,支行和租赁公司--董事长

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北6月22日电---台湾资产计第四大金控--合库金控(5880.TW)周五表示,今年目标在中国天津申设中国境内第二家分行、苏州分行的高新支行以及租赁公司.
合库金控董事长刘灯城在年度股东会上对记者表示,目前设立分行的进度难测,因为一切还要看中国的主管机关准驳与否.
目前合库金控在中国已有一家苏州分行.
"台湾利差实在很低,所以金融业一定要到海外,像大陆就有很多机会,"刘灯城表示.
此外,他也说,其他东南亚地区如柬埔寨、越南,合库也有相当的兴趣.只不过碍于合库是公股银行的身分,在海外并购的限制一向颇多,例如并购价格如何出价,就是一个很大的问题,因此目前的策略还是以自行设立海外分行为主.
"公股银行的条件限制之下,(业务)没办法冲太快,"刘灯城说.
为因应商机扩大,刘灯城表示,合库金控今年将办理12亿普通股的增资案,预计下半年进行.
刘灯城5月间接受路透专访时曾表示,此增资案将引进欧系金融机构资金约数千万欧元.若能成功引进,这将是台湾公营金融机构成功引进外资股东的首例.[ID:nST0456870]
合库金控为台湾第16家金融控股公司,去年12月1日甫成立,是成立最晚的一家金控公司.但若以资产规模计,合库金控以总资产2.76兆(万亿)台币名列台湾第四大的金控公司,仅次于国泰金(2882.TW)4.8兆台币、台湾金控4.1兆、富邦金(2881.TW)3.5兆.
本地时间11:56,合库金控跌1.15%报17.25台币,大盘加权指数.TWII下滑0.77%.(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。