《热点透视》消减经济成长中的杠杆过高问题

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 蔡美珍

路透伦敦6月21日电---这是无庸置疑的事实,许多经济体杠杆程度已经变得更高,因为增加举债的速度超出了名义国内生产总值(GDP)增速.随着债台不断高筑,问题危如累卵.现在的挑战在于降低杠杆,但同时又不能扼杀成长.而货币政策仍然严重忽略了这项挑战.

德意志银行的经济学家已经分析了这个问题.他们提出了"信用脉冲(credit impulse)"概念:民间新信贷成长变动.过去20年来,信贷成长加速与GDP变动一直密切连动--美国及欧元区皆如此.在信贷增速升高后,GDP增幅往往很快就加速,而当信贷成长开始减速后,GDP增幅则放缓.

这种连动关系暗示,信贷成长有一个平衡水准,这个水准呼应名义GDP成长率的长期速度.虽然信贷成长速度每年有所变化,但长期下来,民间债务及名义GDP必须以相同速度扩张,整体杠杆水位才能维持稳定.但过去20年的情况并非如此.德意志银行发现,从1990年以来,美国及欧元区的信贷与GDP增速之间都出现明显落差.

在这两个地区,信贷成长的自然速度是7%--也就是与经济长期成长率相符的水准.但它们的长期名义GDP成长率低于这个数字:美国为4.8%,欧元区为4%.在单一年度里,这个2-3个百分点的差距并没有很大影响.但经过一个世代后,这就会造成民间债务相对GDP的比率大幅增加.

而这就形成了金融危机.在美国,房地产及金融业增加的债务达到不成比例的水准,引发一连串的景气过热及泡沫破灭.在欧元区,信贷扩张让好几个国家的支出远远超出负担能力.

更广泛来说,债务扩张让金融体系更加脆弱.杠杆程度升高,相当于在相同的经济基础上,支撑一个更巨大的金融结构.当贷款金额与对应资产价值的比率升高时,这些资产的价值就变得更依赖于信贷持续流通.愈来愈多贷款在没有任何明确抵押品的情况下发放出来.借贷资金链几乎是无法避免地变得更长更纠结.只要增幅稍有回落或市场气氛稍有变化,就能造成重大损失.而且由于债务必须经常转仓再融资,因此就有许多机会让恐慌情绪自我强化.

在最近这场危机之前,央行官员大多对这个风险不以为意.就像德意志银行经济学家指出的,货币政策当局的标准分析模式涵盖了产出及通货膨胀,但并未涵盖到经济成长的信贷密度.这是一个严重的缺漏.从危机发生以来,这个情况改变了多少,并不清楚.但多数央行官员都支持"宏观审慎"监管的全球行动,这个路线聚焦于对金融稳定性的整体威胁因子,然而对于其他变数掺入政策制定,所引发的法律、学术及实际运作问题上,着墨却少之又少.

或许这也是因为这场危机所致.将近四年的时间,决策官员全都在要求降低长期杠杆,扩大当前放贷.要设法兼顾这两个几乎矛盾的目标,必定让人肠枯思竭,没有力气思考为何经济变得如此依赖债务,或如何改变这种不健康的金融生态.

虽然德意志银行的分析并非以政府举债为重点,但官方债务确确实实在造成动荡.政府债务没有任何作为支撑的抵押品.它通常象征着一个重大的执政无能,也就是缺乏让税收及支出两相平衡的能力.这可能会演变成某种形式的违约--不论是透过减记或通货膨胀.凯恩斯学派对付民间借贷低迷的手段--扩大政府举债--或许能够避免出现经济萧条.但这也会加重国家举债度日的恶习.

处理债务过度增长的上上策,就是尽快停止.这是影响未来的问题,也是大幅加强金融业监管的好理由.然而,当前相关当局想要降低杠杆,同时又不想造成更多经济损害.在实际GDP成长率缓慢、通货膨胀不高、大规模债务减记又被视为不良政策时,这并非易事.以目前降低杠杆的速度,全球严重的金融失衡--债务相对GDP过高问题--可能还会持续一世代的时间.(完)