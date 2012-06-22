《市场热谈》台湾正吹起中小型券商并购风

* 证所税冲击成交量急冻,逼得中小型券商不再惜售

* 业内点名四家金控可能出手并购证券扩张版图

* 分析师认为,饱和市场要扩市占,只能靠并购

记者 詹静宜

路透台北6月22日电--台湾课征证所税风波不断加上欧债危机来捣乱,台湾股市成交量急冻,部分中小型券商苦撑待变,成为大型金控业藉机扩版图的目标,台湾证券业有望重新一轮洗牌.

台湾中小型金控业者--元大金控(2885.TW)及永丰金控(2890.TW)两家近日已见出招.元大金本周二宣布以4.83亿台币受让中小型券商鼎富证券,本地媒体本周亦报导永丰金将以30亿台币并购中小型券商--太平洋证券.

业内人士及分析师指出,证券业就是大者恒大,证所税议题大幅提高了小型券商出售意愿;只不过规模大,并不代表赚钱多,尤其是在现阶段脆弱的金融市场氛围.

"扩大证券版图是既定政策,今年当然是比较好的机会."永丰金控策略长张晋源对路透称.

他表示,在证所税因素之下,经济规模不够的中小型券商在经营上有一定的压力,应该是并购的时机点,盼今年证券业能够有结果.至于是哪一家券商,他则推说,不评论个案.

"如果有任何deal也将于今天的例行董事会讨论."他说.

外资分析师指出,有意出售的大型券商--统一证券及群益金鼎证券都卡在价格,一直都谈不下来,所以选择变少了,剩下也都比较小型的.

富邦投顾金融股分析师黄暐淇分析,统一证券(2855.TW)算是统一(1216.TW)集团旗下,后面有个富爸爸,不能算是独立券商,然这波证所税是使小型、独立券商很难生存,很想把自己卖掉,所以并购题材又开始兴起.

从今年3月底政府决定课征证所税至今,台湾股市市值已蒸发快3兆台币,原财政部长刘忆如因此闪电请辞.上任不到三周的台湾财政部长张盛和本周三表示,希冀7月间召开的立法院临时会中证所税法案可以通过.

**国泰金、元大金、合库金有意扩大证券版图**

目前金控底下证券版图规模较小如国泰金(2882.TW)、元大金、永丰金及合库金(5880.TW)都是被业者点名有意扩充证券版图.

分析师打趣说,"现在号子走2间就一家,就跟7-11一样."这句话凸显证券业饱和程度.所以要扩大市占率就非得并购不可.

面对中小型证券兴起并购潮,台湾证券龙头元大金控副总经理庄有德则对路透说,"只要有好的机会,我们都不排除".他并指出,维持证券龙头地位是必然的,但无所谓加快脚步与否,因为如果没对象,加快脚步也枉然.

国泰金控副总经理李伟正曾年度股东会后称,国泰金目前锁定两岸及东南亚为并购地区,对象则针对三大核心业务--寿险、银行及证券.[Id:nCT0464482]其中证券也是并购目标之一.

一不愿具名的小型证券董事长表示,国泰金控旗下的国泰证券规模很小,国泰金资金充沛,所以一直希望扩大证券规模,现在也是找对象,包括统一、群益金鼎证券等大型券商都有在谈.同时他也透露,大众证券也要卖,但买方要银行不要证券.

黄暐淇也在报告中点名永丰金.她指出,永丰金对扩展市占率一直都蛮有野心,尤其在饱和的市场来讲,要不透过并购来扩大市占率是比较困难,永丰金财力方面来并购中小型券商是足以因应的.

合库金控董事长刘灯城日前接受路透专访时表示,若以金控旗下三核心事业--银行、寿险和证券来看,目前合库证券业务规模仍相当小,市占规模也不大,证券方面如果有机会,不排除购并同业以扩大市占率.[ID:nST0455400]

合库金控一位不愿具名高层就说,"以前有再谈,现在也没在谈了."

他认为,原则上此时应该保守因应,现在证券也不赚钱,除非大券商并小券商,不然有的券商今年都亏损好多,都不想做了.

**藉并购扩大证券版图成常态**

继元大证券并购宝来证券、群益证券(6005.TW)并购金鼎证券、开发金(2883.TW)并购凯基证券6008.TWO后,证券市场经纪业务排名起了化学变化.

分析师认为,虽然前三大仍将维持是元大宝来证券、凯基证券、富邦证券,但永丰证券就被群益金鼎证券挤到第五名,且除了一、二名之外,其他三、四、五名的差距都离的很近.

永丰证券在对手频频出手并购下,规模扩张备感艰辛,张晋源坦言,永丰证过去五年经纪业务都在三、四名,在没有透过并购下要维持这个市占率,实在不容易.

他进一步点出,台湾券商一般惜售,这时候(受证所税冲击)比较有点机会出来.但他强调,对于出价将相对谨慎,一定要计算到净利有改善才会出手并购,不会因为要扩张市占率就去并购.

至于证所税风暴后,率先发难的鼎富证券,也由元大金旗下子公司元大宝来证券周二决议受让鼎富证券,交易总价金额4.83亿台币,营业让与基准日暂订2012年11月11日.

元大宝来证券表示,除了鼎富证券之受托买卖将挹注约0.275%之经纪市占率,另鼎富证券2011年平均融资余额为23.42亿台币(市占率0.73%),未来也将转为自办融资,为元大宝来证券带来可观的融资利息收入.

开发金控则在4月宣布收购凯基证券6008.TWO.开发金副总经理张立人说,最迟在明年4月前将完成将凯基证券纳为开发金控100%子公司之整并案.

**证券股暂难有表现**

证券并购题材再起,是否能带动证券股温吞走势?

黄暐淇证券股报告也点出,因为证券业对股市动向很敏感,台股现在来说还是不稳定,随时有个重挫的话,证券股就有再下调的空间,加上成交量还是不够,所以对证券业评等还是负向.

"金融股看好依序为银行、寿险、证券."她说.

外资分析师也认为,如果台股成交量没回温就没有利多,即使有并购题材也都是中小型券商,所以对证券股助益不大,金融股偏好依序为银行、证券、寿险.

上述不愿具名一小型券商董事长就批评,券商拼并购只是一种迷思,这样并也不一定赢,又不赚钱,只是规模扩大 .

"被挤下来的券商又想要去并购冲刺市占率,料证券版图将会重新洗牌一次."他说.(完)