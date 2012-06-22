《市场热谈》台湾正吹起中小型券商并购风

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 证所税冲击成交量急冻,逼得中小型券商不再惜售
* 业内点名四家金控可能出手并购证券扩张版图
* 分析师认为,饱和市场要扩市占,只能靠并购
记者 詹静宜
路透台北6月22日电--台湾课征证所税风波不断加上欧债危机来捣乱,台湾股市成交量急冻,部分中小型券商苦撑待变,成为大型金控业藉机扩版图的目标,台湾证券业有望重新一轮洗牌.
台湾中小型金控业者--元大金控(2885.TW)及永丰金控(2890.TW)两家近日已见出招.元大金本周二宣布以4.83亿台币受让中小型券商鼎富证券,本地媒体本周亦报导永丰金将以30亿台币并购中小型券商--太平洋证券.
业内人士及分析师指出,证券业就是大者恒大,证所税议题大幅提高了小型券商出售意愿;只不过规模大,并不代表赚钱多,尤其是在现阶段脆弱的金融市场氛围.
"扩大证券版图是既定政策,今年当然是比较好的机会."永丰金控策略长张晋源对路透称.
他表示,在证所税因素之下,经济规模不够的中小型券商在经营上有一定的压力,应该是并购的时机点,盼今年证券业能够有结果.至于是哪一家券商,他则推说,不评论个案.
"如果有任何deal也将于今天的例行董事会讨论."他说.
外资分析师指出,有意出售的大型券商--统一证券及群益金鼎证券都卡在价格,一直都谈不下来,所以选择变少了,剩下也都比较小型的.
富邦投顾金融股分析师黄暐淇分析,统一证券(2855.TW)算是统一(1216.TW)集团旗下,后面有个富爸爸,不能算是独立券商,然这波证所税是使小型、独立券商很难生存,很想把自己卖掉,所以并购题材又开始兴起.
从今年3月底政府决定课征证所税至今,台湾股市市值已蒸发快3兆台币,原财政部长刘忆如因此闪电请辞.上任不到三周的台湾财政部长张盛和本周三表示,希冀7月间召开的立法院临时会中证所税法案可以通过.
**国泰金、元大金、合库金有意扩大证券版图**
目前金控底下证券版图规模较小如国泰金(2882.TW)、元大金、永丰金及合库金(5880.TW)都是被业者点名有意扩充证券版图.
分析师打趣说,"现在号子走2间就一家,就跟7-11一样."这句话凸显证券业饱和程度.所以要扩大市占率就非得并购不可.
面对中小型证券兴起并购潮,台湾证券龙头元大金控副总经理庄有德则对路透说,"只要有好的机会,我们都不排除".他并指出,维持证券龙头地位是必然的,但无所谓加快脚步与否,因为如果没对象,加快脚步也枉然.
国泰金控副总经理李伟正曾年度股东会后称,国泰金目前锁定两岸及东南亚为并购地区,对象则针对三大核心业务--寿险、银行及证券.[Id:nCT0464482]其中证券也是并购目标之一.
一不愿具名的小型证券董事长表示,国泰金控旗下的国泰证券规模很小,国泰金资金充沛,所以一直希望扩大证券规模,现在也是找对象,包括统一、群益金鼎证券等大型券商都有在谈.同时他也透露,大众证券也要卖,但买方要银行不要证券.
黄暐淇也在报告中点名永丰金.她指出,永丰金对扩展市占率一直都蛮有野心,尤其在饱和的市场来讲,要不透过并购来扩大市占率是比较困难,永丰金财力方面来并购中小型券商是足以因应的.
合库金控董事长刘灯城日前接受路透专访时表示,若以金控旗下三核心事业--银行、寿险和证券来看,目前合库证券业务规模仍相当小,市占规模也不大,证券方面如果有机会,不排除购并同业以扩大市占率.[ID:nST0455400]
合库金控一位不愿具名高层就说,"以前有再谈,现在也没在谈了."
他认为,原则上此时应该保守因应,现在证券也不赚钱,除非大券商并小券商,不然有的券商今年都亏损好多,都不想做了.
**藉并购扩大证券版图成常态**
继元大证券并购宝来证券、群益证券(6005.TW)并购金鼎证券、开发金(2883.TW)并购凯基证券6008.TWO后,证券市场经纪业务排名起了化学变化.
分析师认为,虽然前三大仍将维持是元大宝来证券、凯基证券、富邦证券,但永丰证券就被群益金鼎证券挤到第五名,且除了一、二名之外,其他三、四、五名的差距都离的很近.
永丰证券在对手频频出手并购下,规模扩张备感艰辛,张晋源坦言,永丰证过去五年经纪业务都在三、四名,在没有透过并购下要维持这个市占率,实在不容易.
他进一步点出,台湾券商一般惜售,这时候(受证所税冲击)比较有点机会出来.但他强调,对于出价将相对谨慎,一定要计算到净利有改善才会出手并购,不会因为要扩张市占率就去并购.
至于证所税风暴后,率先发难的鼎富证券,也由元大金旗下子公司元大宝来证券周二决议受让鼎富证券,交易总价金额4.83亿台币,营业让与基准日暂订2012年11月11日.
元大宝来证券表示,除了鼎富证券之受托买卖将挹注约0.275%之经纪市占率,另鼎富证券2011年平均融资余额为23.42亿台币(市占率0.73%),未来也将转为自办融资,为元大宝来证券带来可观的融资利息收入.
开发金控则在4月宣布收购凯基证券6008.TWO.开发金副总经理张立人说,最迟在明年4月前将完成将凯基证券纳为开发金控100%子公司之整并案.
**证券股暂难有表现**
证券并购题材再起,是否能带动证券股温吞走势?
黄暐淇证券股报告也点出,因为证券业对股市动向很敏感,台股现在来说还是不稳定,随时有个重挫的话,证券股就有再下调的空间,加上成交量还是不够,所以对证券业评等还是负向.
"金融股看好依序为银行、寿险、证券."她说.
外资分析师也认为,如果台股成交量没回温就没有利多,即使有并购题材也都是中小型券商,所以对证券股助益不大,金融股偏好依序为银行、证券、寿险.
上述不愿具名一小型券商董事长就批评,券商拼并购只是一种迷思,这样并也不一定赢,又不赚钱,只是规模扩大 .
"被挤下来的券商又想要去并购冲刺市占率,料证券版图将会重新洗牌一次."他说.(完)
-- 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。