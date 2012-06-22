《汇市简讯》新西兰元浮现回补买单,停止单在0.7800下方伺机而出

0521GMT * 此前在海外市场大跌后,于亚洲盘出现一些回补买气 * 在一目均衡转换线0.7841及云区底部0.7831前,浮现一些买单 * 新西兰元/美元停止单挂在0.7800下方,即0.7456-0.8018的38.2%费波纳齐回档位 * 新西兰元/日圆在亚洲早盘低点62.95亦出现需求 (完) --编译 龚芳;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=