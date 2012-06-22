〔台湾数据〕5月工业生产同比减0.21%,连续第三个月衰退

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北6月22日电---台湾经济部周五公布,5月工业生产较上年同期衰退0.21%,为连续第三个月衰退.5月经季调后较上月亦衰退0.32%,因电脑电子产品及光学产品衰退幅度较大.
以下为近月工业生产年变动率一览表(单位为%):
5月 4月
工业生产 -0.21 -1.78r
注: r表修正.(完)
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参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。