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货币新闻 | 2012年 6月 22日 星期五 16:12 BJT

〔台湾数据〕5月工业生产同比减0.21%,连续第三个月衰退

路透台北6月22日电---台湾经济部周五公布,5月工业生产较上年同期衰退0.21%,为连续第三个月衰退.5月经季调后较上月亦衰退0.32%,因电脑电子产品及光学产品衰退幅度较大.

以下为近月工业生产年变动率一览表(单位为%):

5月 4月

工业生产 -0.21 -1.78r

注: r表修正.(完)

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参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw)

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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