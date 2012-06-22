〔背景资料〕台湾近年主要证券公司并购相关背景一览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本背景资料可搭配阅读"《市场热谈》台湾正吹起中小型券商并购风"[ID:nST0467250])
路透台北6月22日电---台湾课征证所税风波不断加上欧债危机来捣乱,台湾股市成交量急冻,部分中小型券商苦撑待变,成为大型金控业藉机扩版图的目标,台湾证券业有望重新一轮洗牌.
以下为近年台湾主要证券公司并购相关细节: 单位:百万台币
公布日 并购方 被并购方 被并购方经纪市占率 取得股权 交易总额 交易股价净值比
2009/5/14 凯基证券6008.TWO 台证证券 4.30% 100% 29,000 1.41倍
2010/9/20 群益证券(6005.TW) 金鼎证券 1.75% 100% 12,092 1.32倍
2011/4/09 元大金控(2885.TW) 宝来证券 4.32% 100% 48,972 1.71倍
2012/4/05 开发金控(2883.TW) 凯基证券 7.85% 100% 54,632 1.39倍
2012/6/19 元大金控(2885.TW) 鼎富证券 0.275% 100% --- ---
资料来源:台湾开发金控公司网站公开资讯.(完)
--整理 詹静宜; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。