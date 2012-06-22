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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 14:24 BJT

〔背景资料〕台湾近年主要证券公司并购相关背景一览

(本背景资料可搭配阅读"《市场热谈》台湾正吹起中小型券商并购风"[ID:nST0467250])

路透台北6月22日电---台湾课征证所税风波不断加上欧债危机来捣乱,台湾股市成交量急冻,部分中小型券商苦撑待变,成为大型金控业藉机扩版图的目标,台湾证券业有望重新一轮洗牌.

以下为近年台湾主要证券公司并购相关细节: 单位:百万台币

公布日 并购方 被并购方 被并购方经纪市占率 取得股权 交易总额 交易股价净值比

2009/5/14 凯基证券6008.TWO 台证证券 4.30% 100% 29,000 1.41倍

2010/9/20 群益证券(6005.TW) 金鼎证券 1.75% 100% 12,092 1.32倍

2011/4/09 元大金控(2885.TW) 宝来证券 4.32% 100% 48,972 1.71倍

2012/4/05 开发金控(2883.TW) 凯基证券 7.85% 100% 54,632 1.39倍

2012/6/19 元大金控(2885.TW) 鼎富证券 0.275% 100% --- ---

资料来源:台湾开发金控公司网站公开资讯.(完)

--整理 詹静宜; 审校 杨淑祯

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