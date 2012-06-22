《汇市简讯》美元/日圆80.45上方有停止单

0536GMT * 美元兑日圆在80.45上方的停止单略下方交投;亚洲高点为80.44 * 稍早美元一度由80.31日圆跌至80.00,有少量的出口商卖单 * 因空头回补而弹升,部分市场人士仍持净空仓 * 80.00附近有强劲买盘,以下买单胪列 * 80.60上方有更多上档停止单,80.56为5月16日高点.(完) --编译 张明钧;审校 艾茂林 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=