《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减142.4亿台币

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北6月22日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减142.4亿台币,央行存单未到期余额为6兆6,080.7亿台币.上周存单发行量净增319.5亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
6月18日(一) 3,473.90 2,959.50 -514.40
6月19日(二) 46.50 661.00 614.50
6月20日(三) 2,852.50 2,787.00 -65.50
6月21日(四) 793.00 1,016.00 223.00
6月22日(五) 2,460.50 2,060.50 -400.00
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总 计 9,626.40 9,484.00 -142.40
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
6月18日(一) 163.00 32.00
6月19日(二) 39.00 13.00
6月20日(三) 158.00 27.00
6月21日(四) 78.50 27.00
6月22日(五) 90.00 33.00
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总 计 528.50 132.00 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。