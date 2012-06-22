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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 17:39 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减142.4亿台币

路透台北6月22日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减142.4亿台币,央行存单未到期余额为6兆6,080.7亿台币.上周存单发行量净增319.5亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

6月18日(一) 3,473.90 2,959.50 -514.40

6月19日(二) 46.50 661.00 614.50

6月20日(三) 2,852.50 2,787.00 -65.50

6月21日(四) 793.00 1,016.00 223.00

6月22日(五) 2,460.50 2,060.50 -400.00

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总 计 9,626.40 9,484.00 -142.40

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

6月18日(一) 163.00 32.00

6月19日(二) 39.00 13.00

6月20日(三) 158.00 27.00

6月21日(四) 78.50 27.00

6月22日(五) 90.00 33.00

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总 计 528.50 132.00 (完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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