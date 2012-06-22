〔澳新汇市〕澳元和新西兰元稍事喘息,面临全球成长疑虑打击

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼/惠灵顿6月22日电---澳元和新西兰元兑美元周五就海外市场深重跌势进行疗伤止痛,而全球经济出现新的疲软迹象,打击大宗商品和成长题材货币.
由于亚洲盘中没有跟进卖盘,澳元兑美元AUD=D4徘徊在1.0050美元.此前该货币对在隔夜时段跌幅曾达约1.3%,为逾六个月来最大单日跌幅.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。