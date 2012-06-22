版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 14:11 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元稍事喘息,面临全球成长疑虑打击

路透悉尼/惠灵顿6月22日电---澳元和新西兰元兑美元周五就海外市场深重跌势进行疗伤止痛,而全球经济出现新的疲软迹象,打击大宗商品和成长题材货币.

由于亚洲盘中没有跟进卖盘,澳元兑美元AUD=D4徘徊在1.0050美元.此前该货币对在隔夜时段跌幅曾达约1.3%,为逾六个月来最大单日跌幅.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐