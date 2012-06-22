〔台湾个股〕联发科及晨星午后3点30分将在证交所召开记者会

路透台北6月22日电---台湾证交所周五表示,台湾两大晶片设计公司联发科(2454.TW)及晨星3697.TW将在午后3点30分在证所召开记者会,或与并购有关. 证交所发出简讯中指出,联发科将召开记者会说明"记者会作业程序第二条第七款"规定情事.证交所人士指出,通常引用该款规定多与并购案有关. 晨星一公司人士表示,两家公司董事长将同共出席这场记者会,但他不愿意多透露其他细节. 联发科(2454.TW)在去年3月以换股形式并购同业雷凌3534.TW,换股比例为1:3.15. 联发科周五收涨1.11%,报274台币;晨星亦涨1.11%,报182.50;均领先大盘加权股价指数.TWII的下跌0.78%.(完) 参看联发科相关新闻,请点选[2454.TW-CMN] --记者 张雅菁; 审校 杨淑祯