〔台湾个股〕联发科及晨星午后3点30分将在证交所召开记者会

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北6月22日电---台湾证交所周五表示,台湾两大晶片设计公司联发科(2454.TW)及晨星3697.TW将在午后3点30分在证所召开记者会,或与并购有关. 证交所发出简讯中指出,联发科将召开记者会说明"记者会作业程序第二条第七款"规定情事.证交所人士指出,通常引用该款规定多与并购案有关. 晨星一公司人士表示,两家公司董事长将同共出席这场记者会,但他不愿意多透露其他细节. 联发科(2454.TW)在去年3月以换股形式并购同业雷凌3534.TW,换股比例为1:3.15. 联发科周五收涨1.11%,报274台币;晨星亦涨1.11%,报182.50;均领先大盘加权股价指数.TWII的下跌0.78%.(完) 参看联发科相关新闻,请点选[2454.TW-CMN] --记者 张雅菁; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。