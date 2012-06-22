〔澳洲股市〕受矿业股和资源股拖累跌约1%,因担心全球经济增长风险

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼6月22日电---澳洲股市周五下跌1%,受矿业股和资源股拖累,因中国、欧洲和美国的制造业数据疲弱凸显出全球经济面临的风险,让投资者撤出大宗商品及股票. 指标股指本周下滑0.2%.今年以来则近持平. 矿业股今日领跌,必和必拓(BHP.AX)收低2.1%,力拓(RIO.AX)跌1.55%. AMP Capital Investors投资策略主管Shane Oliver表示,未来几周股市可能进一步下跌,但最终,政策刺激应有助于让经济和市场趋稳. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数下跌39.4点,报4,048.2点.(完) --编译 张若琪;审校 王兴亚 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。