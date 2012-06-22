〔澳洲股市〕受矿业股和资源股拖累跌约1%,因担心全球经济增长风险

路透悉尼6月22日电---澳洲股市周五下跌1%,受矿业股和资源股拖累,因中国、欧洲和美国的制造业数据疲弱凸显出全球经济面临的风险,让投资者撤出大宗商品及股票. 指标股指本周下滑0.2%.今年以来则近持平. 矿业股今日领跌,必和必拓(BHP.AX)收低2.1%,力拓(RIO.AX)跌1.55%. AMP Capital Investors投资策略主管Shane Oliver表示,未来几周股市可能进一步下跌,但最终,政策刺激应有助于让经济和市场趋稳. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数下跌39.4点,报4,048.2点.(完) --编译 张若琪;审校 王兴亚 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]