亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦6月22日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:未能突破1.2750阻力区之后,昨日面临抛盘,并跌破今年低点1.2290延伸而来的趋势线支撑位1.2590.跌破此价位后开启了下探上周低点1.2430/40的可能性,下看1.2290区域.主要目标仍是2010年希腊首度接受纾困时所创下的低点1.1880,但在这之前可能先看到空头回补.
美元/日圆:昨日突破79.80水准使得80.40又重回焦点.昨日走势亦见到美元自4月底来首度站上55日均线.79.80水准现应该会成为下档支撑,其次为200日均线位置78.80.周线收盘位置仍相当重要,需要收在云区上端才能够重新建立美元的多头前景.
欧元/英镑:下档压力持续主导盘势,近期低点0.7950英镑延伸而来的趋势线支撑位0.8000亦持续限制下档跌势.位于0.8105的55日均线持续成为上档阻碍.主要阻力仍为本月高点0.8150,而这是迈向0.8200的主要障碍,这是去年11月高点0.8830延伸而来的趋势线阻力.若跌破近期低点0.7950,则可能探向0.7845及2008年11月低点.
纽约 当日 今年来 2011年
0657GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2532 1.2541 -0.07 -3.19 1.2945
美元/日圆 JPY= 80.40 80.25 +0.19 +4.50 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 100.75 100.65 +0.10 +1.19 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9580 0.9570 +0.10 +2.18 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5594 1.5587 +0.04 +0.38 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0288 1.0289 -0.01 +0.93 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0025 1.0035 -0.10 -1.96 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7863 0.7864 -0.01 +1.01 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.630 80.520 +0.14 +2.53 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.220 63.110 +0.17 +5.67 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 125.38 125.10 +0.22 +4.89 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2747 1.2751 -0.03 -2.89 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译/审校 张明钧/王洋
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。