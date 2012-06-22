路透伦敦6月22日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:未能突破1.2750阻力区之后,昨日面临抛盘,并跌破今年低点1.2290延伸而来的趋势线支撑位1.2590.跌破此价位后开启了下探上周低点1.2430/40的可能性,下看1.2290区域.主要目标仍是2010年希腊首度接受纾困时所创下的低点1.1880,但在这之前可能先看到空头回补.

美元/日圆:昨日突破79.80水准使得80.40又重回焦点.昨日走势亦见到美元自4月底来首度站上55日均线.79.80水准现应该会成为下档支撑,其次为200日均线位置78.80.周线收盘位置仍相当重要,需要收在云区上端才能够重新建立美元的多头前景.

欧元/英镑:下档压力持续主导盘势,近期低点0.7950英镑延伸而来的趋势线支撑位0.8000亦持续限制下档跌势.位于0.8105的55日均线持续成为上档阻碍.主要阻力仍为本月高点0.8150,而这是迈向0.8200的主要障碍,这是去年11月高点0.8830延伸而来的趋势线阻力.若跌破近期低点0.7950,则可能探向0.7845及2008年11月低点.

纽约 当日 今年来 2011年

0657GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2532 1.2541 -0.07 -3.19 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.40 80.25 +0.19 +4.50 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.75 100.65 +0.10 +1.19 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9580 0.9570 +0.10 +2.18 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5594 1.5587 +0.04 +0.38 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0288 1.0289 -0.01 +0.93 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0025 1.0035 -0.10 -1.96 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7863 0.7864 -0.01 +1.01 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.630 80.520 +0.14 +2.53 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.220 63.110 +0.17 +5.67 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.38 125.10 +0.22 +4.89 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2747 1.2751 -0.03 -2.89 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 张明钧/王洋

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