〔全球商品〕浦项钢铁希望回到年度铁矿石合约,淡水河谷将与客户协商

* 浦项钢铁希望回到铁矿石年度订价制度

路透圣保罗/里约热内卢6月21日电---韩国浦项钢铁(005490.KS)执行长Chung Joon-yang表示,该公司和其他钢铁业者希望回到铁矿石供应商能够回到年度合约制度,暗示价格剧烈波动及全球经济黯淡正推促矿产业者回到这悠久的制度.

Chung Joon-yang周四评论曝露出该产业在需求疲软之际的脆弱性,同时也是对当前现货订价机制发出最强烈不满讯号;由于铁矿石现货价格剧烈波动,基于现货的订价机制令钢铁业者的利润大大受创.

淡水河谷(VALE5.SA)执行长Murilo Ferreira表示,这家全球最大铁矿石业者正准备与客户就其偏好的定价机制进行协商,但不会允许客户任意转换.

"无论客户认定什么做法最为适当,我们就会去做.但我们无法接受的是选定价格机制没多久后又在两个月后变更.不能这样."Ferreira在里约热内卢举行的Rio+20永续发展会议的一场活动上表示.