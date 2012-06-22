〔台湾汇市〕台币兑美元收在一周低位,全球前景担忧打压风险交易

路透台北6月22日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘下跌6.6分,至逾一周低位,因穆迪调降全球多家大型银行信用评级,以及中国、欧美制造业数据疲弱,加剧市场对经济前景担忧,打压风险交易人气,台股及亚币走弱均使台币承压.

汇银人士指出,外商银行买汇力道偏强,但汇价逢高出口商抛汇兴趣浓厚,台股相较于上日美股亦软中带强,稍稍给予台币短暂支撑.市场并关注稍晚欧盟财长会议及德法义西领导人小型峰会,期盼欧盟能向西班牙提供更多金融救助.

"观望气氛浓厚,低接美元买盘强劲...但在30元关卡附近,出口商挂单(对美元)有些压力,"一位公股银行交易人士说.

台湾央行周四宣布利率维持不变,总裁彭淮南并数度提及台湾出口表现不如亚洲邻国.数据显示,相较亚洲邻国,台湾出口情况相对低迷.1-5月台湾出口年衰退5%,韩国则是小升0.6%,日本年增4.6%,新加坡年增5.5%.[ID:nST0466952]

交易商表示,为扞卫出口竞争力,央行未来或引领台币往贬值方向缓步前进,但近期外资买汇力道称不上强劲,极易被月底出笼的出口商美元卖单所消化,汇价若要突破现有区间有待量能突破与更多爆炸性消息指引,台币下周一交投先看29.8-30.1元间.

台币今日收在29.968元,较前一周贬值3.7分,或0.12%;累计今年以来台币升值1.07%,仍大幅领先出口竞争国货币--韩元约0.65%的贬幅.

台币兑美元前次收盘低位出现在6月13日,报29.980元.

台湾股市.TWII周五收盘下跌0.78%,至7,222.05点;外资及陆资在台股卖超81.49亿台币,为连续两日卖超,上交易日修正后为卖超33.57亿.[ID:nST0467348]

另外,周五多数亚洲新兴货币走软,料将录得周线下跌,对于全球经济成长的担忧增加以及主要银行评级遭下调,令地区货币前景更加黯淡.周五印度卢比IDR=触及纪录低位,料将录得六个月来最差一周走势.[EMRG/SGCN]

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