〔台湾汇市〕台币兑美元收在一周低位,全球前景担忧打压风险交易

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北6月22日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘下跌6.6分,至逾一周低位,因穆迪调降全球多家大型银行信用评级,以及中国、欧美制造业数据疲弱,加剧市场对经济前景担忧,打压风险交易人气,台股及亚币走弱均使台币承压.
汇银人士指出,外商银行买汇力道偏强,但汇价逢高出口商抛汇兴趣浓厚,台股相较于上日美股亦软中带强,稍稍给予台币短暂支撑.市场并关注稍晚欧盟财长会议及德法义西领导人小型峰会,期盼欧盟能向西班牙提供更多金融救助.
"观望气氛浓厚,低接美元买盘强劲...但在30元关卡附近,出口商挂单(对美元)有些压力,"一位公股银行交易人士说.
台湾央行周四宣布利率维持不变,总裁彭淮南并数度提及台湾出口表现不如亚洲邻国.数据显示,相较亚洲邻国,台湾出口情况相对低迷.1-5月台湾出口年衰退5%,韩国则是小升0.6%,日本年增4.6%,新加坡年增5.5%.[ID:nST0466952]
交易商表示,为扞卫出口竞争力,央行未来或引领台币往贬值方向缓步前进,但近期外资买汇力道称不上强劲,极易被月底出笼的出口商美元卖单所消化,汇价若要突破现有区间有待量能突破与更多爆炸性消息指引,台币下周一交投先看29.8-30.1元间.
台币今日收在29.968元,较前一周贬值3.7分,或0.12%;累计今年以来台币升值1.07%,仍大幅领先出口竞争国货币--韩元约0.65%的贬幅.
台币兑美元前次收盘低位出现在6月13日,报29.980元.
台湾股市.TWII周五收盘下跌0.78%,至7,222.05点;外资及陆资在台股卖超81.49亿台币,为连续两日卖超,上交易日修正后为卖超33.57亿.[ID:nST0467348]
另外,周五多数亚洲新兴货币走软,料将录得周线下跌,对于全球经济成长的担忧增加以及主要银行评级遭下调,令地区货币前景更加黯淡.周五印度卢比IDR=触及纪录低位,料将录得六个月来最差一周走势.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.968 29.902 29.910-30.010 30.000 7.68 5.37
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.927 29.870 29.905-29.970 29.950 3.55 2.73
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.010/0.025 0.010/0.020
美元/台币六个月期 -0.160/-0.130 -0.170/-0.140
---------------------------------------------------------------------------- (完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。