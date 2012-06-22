〔台湾财政〕第三季发债规模低于预期,因税收尚可且特别预算支出较低(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增财政部与交易商说法)
* 第三季将发公债1,250亿台币,低于预期的1,300-1,500亿
* 财政部指因税收尚可且特别预算不高,不需增加举债
路透台北6月22日电---台湾第三季发债规模低于预期,财政部周五表示,主要是考量今年税收尚可支应国库资金需求,且特别预算支出较往年低,因此不需要增加举债规模.
财政部国库署副署长陈雪香对路透称,虽然今年景气不好,但整体税收还可以,考量民众对债务议题的关切,只要调度得宜,会尽量减少额外的利息负担.
她并指出,今年的特别预算不高,只有218亿台币,因此不需要增加举债.
"我们一方面兼顾国库需求,一方面也会兼顾财政负担."她说.
至于第四季的发债规模是否也会如同第三季,陈雪香仅表示,仍会以定期适量的方式,兼顾财务调度与市场需求.
财政部今日稍早宣布,第三季将发行1,250亿台币公债,上季为1,850亿.第三季还将发行650亿台币国库券,上季为800亿.
对于发债规模,交易商普遍认为偏低.市场原预期,财政部应该会发行四期,发债金额约1,300-1,500亿台币.
一主力券商交易员称,这次五年券少发了100亿台币,10年券则少了50亿.在发行筹码减少的情形下,对台债多头有利.
另一大型银行交易员也指出,第三季每一年期债的发行规模都降至下限,财政部的用意应该是以还本为主,但还是有衡量市场需求.
财政部去年第三季则是发行了1,250亿台币公债以及650亿台币国库券.[ID:nST0456649]
财政部上半年已累计发行了4,100亿台币公债.财政部官员已表示,今年公债发行量将不低于去年的6,200亿台币,再度创下历史新高纪录.[ID:nST0425260]
截至2012年5月底止,中央一年以上债务未偿还余额为4兆9,335亿台币.
第三季公债发行细节:
期别 年期 金额(亿) 标售日期 发行日期
101/6 5 300 7/17 7/20
101/7 20 300 8/7 8/10
101/8 30 300 8/21 8/24
101/9 10 350 9/19 9/24 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。