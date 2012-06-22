〔台湾财政〕第三季发债规模低于预期,因税收尚可且特别预算支出较低(更新版)

(新增财政部与交易商说法)

* 第三季将发公债1,250亿台币,低于预期的1,300-1,500亿

* 财政部指因税收尚可且特别预算不高,不需增加举债

路透台北6月22日电---台湾第三季发债规模低于预期,财政部周五表示,主要是考量今年税收尚可支应国库资金需求,且特别预算支出较往年低,因此不需要增加举债规模.

财政部国库署副署长陈雪香对路透称,虽然今年景气不好,但整体税收还可以,考量民众对债务议题的关切,只要调度得宜,会尽量减少额外的利息负担.

她并指出,今年的特别预算不高,只有218亿台币,因此不需要增加举债.

"我们一方面兼顾国库需求,一方面也会兼顾财政负担."她说.

至于第四季的发债规模是否也会如同第三季,陈雪香仅表示,仍会以定期适量的方式,兼顾财务调度与市场需求.

财政部今日稍早宣布,第三季将发行1,250亿台币公债,上季为1,850亿.第三季还将发行650亿台币国库券,上季为800亿.

对于发债规模,交易商普遍认为偏低.市场原预期,财政部应该会发行四期,发债金额约1,300-1,500亿台币.

一主力券商交易员称,这次五年券少发了100亿台币,10年券则少了50亿.在发行筹码减少的情形下,对台债多头有利.

另一大型银行交易员也指出,第三季每一年期债的发行规模都降至下限,财政部的用意应该是以还本为主,但还是有衡量市场需求.

财政部去年第三季则是发行了1,250亿台币公债以及650亿台币国库券.[ID:nST0456649]

财政部上半年已累计发行了4,100亿台币公债.财政部官员已表示,今年公债发行量将不低于去年的6,200亿台币,再度创下历史新高纪录.[ID:nST0425260]

截至2012年5月底止,中央一年以上债务未偿还余额为4兆9,335亿台币.

第三季公债发行细节:

期别 年期 金额(亿) 标售日期 发行日期

101/6 5 300 7/17 7/20

101/7 20 300 8/7 8/10

101/8 30 300 8/21 8/24

101/9 10 350 9/19 9/24 (完)