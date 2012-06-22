版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 22日 星期五 15:38 BJT

《汇市简讯》英镑/美元空头操作占上风,下看21日移动均线

0720GMT

* 英镑/美元空头操作占上风,汇价看向21日均线

* 日趋势指标向下,显示有进一步走贬空间

* 周三在4月-6月跌势50%回档位及波林格区间上端附近受挫,为走势反转埋下伏笔

* 空方瞄准1.5375及波林格区间下缘1.5323.(完)

--编译 蔡美珍;审校 吴云凌

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐