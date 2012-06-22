〔台湾央行〕共发行2,060.5亿台币存单,发行余额减少400亿

路透台北6月22日电---台湾央行周五公布,今日共发行2,060.5亿台币存单,相较存单到期金额2,460.5亿,存单发行余额减少400亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 1,937.5

91天期 0.93 90.0

182天期 1.05 33.0

央行上日共发行1,016亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,080.7亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周四当日超额准备为66亿台币;累计超额准备为514亿台币,加计前期1%的超额准备为1,714亿台币.(完)