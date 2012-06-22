〔台湾个股〕联发科宣布并购晨星,每股换0.794股联发科股票及现金1台币

路透台北6月22日电---台湾晶片设计龙头联发科(2454.TW)周五宣布并购另一晶片设计大厂晨星3697.TW,每股晨星换0.794股联发科股票及现金1台币,预计2013年初完成合并作业. 联发科新闻稿指出,预定公开收购最低收购数量为2.12亿股(即开曼晨星已发行股份之40%),最高收购数量为2.54亿股(即开曼晨星已发行股份之48%). 联发科(2454.TW)在去年3月以换股形式并购同业雷凌,换股比例为1:3.15. 联发科周五收涨1.11%,报274台币;晨星亦涨1.11%,报182.50;均领先大盘加权股价指数.TWII的下跌0.78%.(完) 参看联发科相关新闻,请点选[2454.TW-CMN] --记者 张雅菁; 审校 杨淑祯