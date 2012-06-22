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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 15:50 BJT

〔韩国股市〕收挫2.2%,欧元区疑虑及疲弱美国数据阴影笼罩(更新版)

(新增细节)

* 投资人出脱风险资产,回避周末不确定性

* 三星电子大跌3.8%重压大盘

路透首尔6月22日电---韩国股市周五下挫,因投资者在周末前抛售股票以令风险敞口最小化,此前西班牙中期借款成本升至记录高点,且一系列数据显示全球制造业增速放缓.

综合股价指数(KOSPI).KS11收低2.2%至1,847.39点,从周三创下的五周高点回落3%.

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