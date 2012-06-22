〔韩国股市〕收挫2.2%,欧元区疑虑及疲弱美国数据阴影笼罩(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节)
* 投资人出脱风险资产,回避周末不确定性
* 三星电子大跌3.8%重压大盘
路透首尔6月22日电---韩国股市周五下挫,因投资者在周末前抛售股票以令风险敞口最小化,此前西班牙中期借款成本升至记录高点,且一系列数据显示全球制造业增速放缓.
综合股价指数(KOSPI).KS11收低2.2%至1,847.39点,从周三创下的五周高点回落3%.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。