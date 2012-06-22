〔台湾债市〕101/5R殖利率收近日高因得标利率略高预期,下周将反应发债利多

路透台北6月22日电---台湾10年增额券101/5R发行前交易(when-issued)殖利率周五几乎以日高作收,主要因101/5R得标利率略高于市场预期,而财政部下午公布第三季发债金额低于市场预期,料下周将会反应这项利多.

市场人士表示,昨天央行理监事会后记者会内容大致符合预期,所以早盘市场静待午间央行公布的101/5R得标利率,结果高于市场预期,101/5R殖利率随即往上窜,尾盘收近日高.

一银行交易员说,"今天市场没有预期101/5R利率会标高."

他表示,在101/5R得标结果一公布后,交易利率立即往上走,加上券商得标四成,交易筹码将会活泼些,不过全球景气状况欠佳,短线台债市场仍偏多,利率反弹上去就有买盘进场承接.

台湾央行表示,财政部委托标售的101/5R得标利率为1.210%,创下历年同年期最低纪录.各行业的得标比重方面,银行得标比重46.12%、证券业40.13%、保险业7.75%、票券业6.00%.[ID:nST0467202]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.45 0.9310 0.9251-0.9420 18.0

10 101/5R A01105R=TWO +1.73 1.2050 1.1884-1.2070* 160.0

* 表创该券交易以来殖利率新高

台湾财政部也在今日下午宣布第三季将发行1,250亿台币公债,上季为1,850亿.第三季还将发行650亿台币国库券,上季为800亿.[ID:nST0466756]

民营银行交易员称,第三季发债金额低于预期,主要是五年期及20年期公债各短少100亿台币,10年期、30年期也各短少50亿元,在筹码减少的情况下,对台债多头将有稳定效果.

券商交易员也表示,第三季发债金额低于预期,将影响下周台债利率走势,料上半周将会反应一下这项利多,主流券利率有机会往下测试.

另外,交易员认为,美债殖利率目前处在区间盘整阶段,加以本周已经把消息因素都反应完毕,料美债仍将持续区间盘整,对台债影响不大.

美国公债价格周四收涨,因数据显示美国经济放缓.上日美国联邦储备理事会(美联储,FED)也曾表示,准备对日益脆弱的复苏提供更多支持.[US/NCN]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2024

5 101/1 A01101=TWO 0.9310

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)