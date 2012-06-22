〔台湾债市〕101/5R殖利率收近日高因得标利率略高预期,下周将反应发债利多

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北6月22日电---台湾10年增额券101/5R发行前交易(when-issued)殖利率周五几乎以日高作收,主要因101/5R得标利率略高于市场预期,而财政部下午公布第三季发债金额低于市场预期,料下周将会反应这项利多.
市场人士表示,昨天央行理监事会后记者会内容大致符合预期,所以早盘市场静待午间央行公布的101/5R得标利率,结果高于市场预期,101/5R殖利率随即往上窜,尾盘收近日高.
一银行交易员说,"今天市场没有预期101/5R利率会标高."
他表示,在101/5R得标结果一公布后,交易利率立即往上走,加上券商得标四成,交易筹码将会活泼些,不过全球景气状况欠佳,短线台债市场仍偏多,利率反弹上去就有买盘进场承接.
台湾央行表示,财政部委托标售的101/5R得标利率为1.210%,创下历年同年期最低纪录.各行业的得标比重方面,银行得标比重46.12%、证券业40.13%、保险业7.75%、票券业6.00%.[ID:nST0467202]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO +0.45 0.9310 0.9251-0.9420 18.0
10 101/5R A01105R=TWO +1.73 1.2050 1.1884-1.2070* 160.0
* 表创该券交易以来殖利率新高
台湾财政部也在今日下午宣布第三季将发行1,250亿台币公债,上季为1,850亿.第三季还将发行650亿台币国库券,上季为800亿.[ID:nST0466756]
民营银行交易员称,第三季发债金额低于预期,主要是五年期及20年期公债各短少100亿台币,10年期、30年期也各短少50亿元,在筹码减少的情况下,对台债多头将有稳定效果.
券商交易员也表示,第三季发债金额低于预期,将影响下周台债利率走势,料上半周将会反应一下这项利多,主流券利率有机会往下测试.
另外,交易员认为,美债殖利率目前处在区间盘整阶段,加以本周已经把消息因素都反应完毕,料美债仍将持续区间盘整,对台债影响不大.
美国公债价格周四收涨,因数据显示美国经济放缓.上日美国联邦储备理事会(美联储,FED)也曾表示,准备对日益脆弱的复苏提供更多支持.[US/NCN]
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.2024
5 101/1 A01101=TWO 0.9310
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。