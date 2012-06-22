〔澳洲个股〕必和必拓计画削减铁矿石港扩张计画,因市场前景不确定

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透墨尔本6月22日电---分析师和投资者称,矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)可能将估计100亿美元的铁矿石港口扩张计画的第一阶段减半,因成本上升及市场前景不确定,令该公司打算削减资本支出.
在股东的压力下,西澳的Outer Harbour项目是必和必拓已放慢脚步的三项超大型项目之一.股东希望必和必拓增派股息和回购股票,而不是花在看不到短期回报的昂贵项目上.
对于即将上任的铁矿石部门主管Jimmy Wilson是否曾被告知要削减上述港口项目规模一事,必和必拓拒绝评论.(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。