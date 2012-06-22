〔澳洲个股〕必和必拓计画削减铁矿石港扩张计画,因市场前景不确定

路透墨尔本6月22日电---分析师和投资者称,矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)可能将估计100亿美元的铁矿石港口扩张计画的第一阶段减半,因成本上升及市场前景不确定,令该公司打算削减资本支出.

在股东的压力下,西澳的Outer Harbour项目是必和必拓已放慢脚步的三项超大型项目之一.股东希望必和必拓增派股息和回购股票,而不是花在看不到短期回报的昂贵项目上.

对于即将上任的铁矿石部门主管Jimmy Wilson是否曾被告知要削减上述港口项目规模一事,必和必拓拒绝评论.(完)