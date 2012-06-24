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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 07:17 BJT

****主要国家经济指标预测--6月25日****

路透6月25日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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6月25日-29日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 -- +0.3%

(较上年同期) -- -0.7%

0600 德国进口物价(较前月) 5月 -0.8% -0.5%

(较上年同期) +2.2% +2.3%

0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 -0.4% +0.6%

(较上年同期) -2.1% -3.8%

6月25日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 -- 正0.11

1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 34.5 34.3

2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 105

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0800 意大利消费者信心指数 6月 85.3 86.0

0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 105.3 105.9

现况指数 113.9 112.3

预期指数 97.3 99.8

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -0.1% +0.2%

(较上年同期) +1.2% +1.5%

加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%

(较上年同期) +1.8% +1.9%

1430 美国ECRI一周领先指标 6月15日当周 121.3 -- (完)

--整理 张明钧;审校 张涛

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