主要国家经济指标预测--6月25日****

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透6月25日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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6月25日-29日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 -- +0.3%
(较上年同期) -- -0.7%
0600 德国进口物价(较前月) 5月 -0.8% -0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 -0.4% +0.6%
(较上年同期) -2.1% -3.8%
6月25日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 -- 正0.11
1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 34.5 34.3
2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 105
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0800 意大利消费者信心指数 6月 85.3 86.0
0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 105.3 105.9
现况指数 113.9 112.3
预期指数 97.3 99.8
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.2% +1.5%
加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +1.8% +1.9%
1430 美国ECRI一周领先指标 6月15日当周 121.3 -- (完)
--整理 张明钧;审校 张涛
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。