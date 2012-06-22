〔欧洲政经〕欧元区前四大国领导人聚首罗马,讨论解决危机之道

* 梅克尔、奥朗德、蒙堤、拉霍伊将于1200GMT会面

* 为下周欧盟峰会铺路

* 意大利、法国及西班牙寻求更大的预算弹性

* 蒙堤需要取得成果,以阻止其在国内支持度下滑

* 称下周欧盟峰会必须有所成果

路透罗马6月22日电---德国、法国、意大利及西班牙领导人周五在罗马将试图找出共同的立场,好在下周欧盟全员峰会之前恢复欧元区信心.意大利总理称,下周欧盟峰会将会是一个决定性的时刻.

周五的会议将寻找达成欧元区财政及银行业同盟的办法,而更为迫切的是,这也可能是西班牙正式要求多达1,000亿欧元银行援助金的时刻.

意大利总理蒙堤、法国总统奥朗德以及西班牙首相拉霍伊料要求放宽欧元区财政政策,或发行欧元区共同债券,德国总理梅克尔预料将排拒相关压力.(完)