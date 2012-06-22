〔欧洲政经〕欧元区前四大国领导人聚首罗马,讨论解决危机之道

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 梅克尔、奥朗德、蒙堤、拉霍伊将于1200GMT会面
* 为下周欧盟峰会铺路
* 意大利、法国及西班牙寻求更大的预算弹性
* 蒙堤需要取得成果,以阻止其在国内支持度下滑
* 称下周欧盟峰会必须有所成果
路透罗马6月22日电---德国、法国、意大利及西班牙领导人周五在罗马将试图找出共同的立场,好在下周欧盟全员峰会之前恢复欧元区信心.意大利总理称,下周欧盟峰会将会是一个决定性的时刻.
周五的会议将寻找达成欧元区财政及银行业同盟的办法,而更为迫切的是,这也可能是西班牙正式要求多达1,000亿欧元银行援助金的时刻.
意大利总理蒙堤、法国总统奥朗德以及西班牙首相拉霍伊料要求放宽欧元区财政政策,或发行欧元区共同债券,德国总理梅克尔预料将排拒相关压力.(完)
--编译 张明钧; 审校 高琦
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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