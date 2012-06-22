〔企业并购〕台湾永丰金以36.88亿台币收购太平洋证券

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北6月22日电---台湾小型金控业者--永丰金控(2890.TW)周五宣布,旗下永丰金证券召开董事会通过以现金36.88亿台币并购台湾中小型券商--太平洋证券,换算太平洋证券普通股每股为12.65台币.
永丰金新闻稿指出,此合并案仍待双方召开股东会决议通过,并经主管机关核准后生效,合并基准日暂定为今年11月12日.
永丰金表示,永丰金证券今年1-5月经纪业务现货市占率4.97%,排名第五,合并太平洋证券后国内据点将自49家扩大至59家,经纪现货市占将达5.479%、期货市占6.44%稳居前三、融资市占6.18%排名前五.
除永丰金并购太平洋证券外,台湾中小型金控业者--元大金控(2885.TW)也在周二宣布以4.83亿台币并购小型券商鼎富证券.
台湾课征证所税风波不断加上欧债危机来捣乱,台湾股市成交量急冻,部分中小型券商苦撑待变,成为大型金控业藉机扩版图的目标,台湾证券业有望重新一轮洗牌.[ID:nST0467250]
永丰金周五股价下跌0.46%,报10.85台币,表现优于台股加权指数.TWII的收跌0.78%.(完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。