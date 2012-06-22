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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 17:14 BJT

〔台湾债市〕101/5R期10年公债中,证券业卖超2.5亿台币

路透台北6月22日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5RA01105R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 56.50 53.50 +3.00

票券业 1.50 2.00 -0.50

证券业 22.50 25.00 -2.50 (完)

--记者 詹静宜; 审校 董永年/杨淑祯

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