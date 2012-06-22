《汇市简讯》今日或许值得逢低承接新西兰元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0847GMT
昨天风险操作遭大幅清理,意外导致新西兰元大跌,而新西兰才刚公布强劲GDP数据.在GDP远较预期强劲的表现下,今天或许应该低接新西兰元.
GDP公布之后的多头部位已经被迫出场,投机客部位看来偏空.比较安全的押注是澳元/新西兰元,这可为更大范围的商品货币风险进行部分对冲避险.
投机客目前可以在接近日线一目均衡云区底部1.2778卖出.更有冒险意愿的人可能有机会在新西兰元/美元抄底,在接近日线云区底部0.7835附近.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。