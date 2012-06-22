《汇市简讯》今日或许值得逢低承接新西兰元

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昨天风险操作遭大幅清理,意外导致新西兰元大跌,而新西兰才刚公布强劲GDP数据.在GDP远较预期强劲的表现下,今天或许应该低接新西兰元.

GDP公布之后的多头部位已经被迫出场,投机客部位看来偏空.比较安全的押注是澳元/新西兰元,这可为更大范围的商品货币风险进行部分对冲避险.

投机客目前可以在接近日线一目均衡云区底部1.2778卖出.更有冒险意愿的人可能有机会在新西兰元/美元抄底,在接近日线云区底部0.7835附近.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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