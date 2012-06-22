〔台湾个股〕联发科将以1,150亿台币并购晨星,两大竞争对手携手合作(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增分析师评论及更多收购细节) * 晶片设计龙头联发科并购晨星,估算总价金1,150亿台币 * 两大宿敌握手言合,面对全球快速竞争 * 分析师认为两者互补,市场料正面看待合并综效 路透台北6月22日电---台湾晶片设计龙头联发科(2454.TW)周五宣布并购另一晶片设计大厂晨星3697.TW,总价金估算高达1,150亿台币.在全球竞争及快速变化的环境下,两大对手握手言合,欲整合资源扩大营运规模,预计2013年初完成合并作业. 联发科技表示,将分两阶段收购,全数收购总价金估算可达约1,150亿台币,相当于较目前总市值溢价20%. 联发科(Mediatek)及晨星Mstar为台湾两大晶片设计对手,联发科擅长在手机晶片,晨星则是全球液晶电视晶片龙头,向来被昵称为"大M"及"小M",过去还曾因专利争议而对簿公堂.但分析师指出,两家公司对合并综效乐观期待,料是其愿意握手言合主因. 富邦投顾分析师王文琪指出,预计两家公司合并后,在电视晶片市占率合计将达60%,在市场上将有主导价格的能力. "这不算贵,两边某种程度算互补,一个是tv大,一个是tv小,一个是smartphone大,一个是smartphone没有竞争力.所以是正面的,"王文琪说. 联发科指出,第一阶段收购对价为每股晨星换0.794股联发科股票及现金1台币.而联发科预计办理增资发行新股1.68亿-2.02亿股,用以支付公开收购晨星半导体2.12亿股-2.54亿股,(约当晨星半导体已发行普通股股份总数之40%-48%)之股票对价,每股面额10台币,总计发行金额为16.81亿-20.18亿台币. 联发科技董事长蔡明介表示,"有鉴于近年来产业走向整合的趋势,相信此次合并案可为IC设计产业树立新的里程碑.未来两家公司将结合各自的竞争优势,优化资源配置,得以更专注于新产品的开发及下一世代技术的发展." 联发科2011全年合并营收为868.2亿台币,净利136.2亿台币.在手机晶片的主要竞争对手包括高通与德州仪器(TI)TXN.N、意法半导体(STM)(STM.PA)、英飞凌(Infineon)(IFXGn.DE),以及中国的展讯通信SPRD.O等. 晨星2011年全年合并营收为356.86亿台币,净利62.2亿台币. 联发科周五收涨1.11%,报274台币;晨星亦涨1.11%,报182.50;均领先大盘加权股价指数.TWII的下跌0.78%.(完) 参看联发科相关新闻,请点选[2454.TW-CMN] --记者 张雅菁/詹颖颐; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。