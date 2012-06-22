〔台湾个股〕联发科将以1,150亿台币并购晨星,两大竞争对手携手合作(更新版)

(新增分析师评论及更多收购细节) * 晶片设计龙头联发科并购晨星,估算总价金1,150亿台币 * 两大宿敌握手言合,面对全球快速竞争 * 分析师认为两者互补,市场料正面看待合并综效 路透台北6月22日电---台湾晶片设计龙头联发科(2454.TW)周五宣布并购另一晶片设计大厂晨星3697.TW,总价金估算高达1,150亿台币.在全球竞争及快速变化的环境下,两大对手握手言合,欲整合资源扩大营运规模,预计2013年初完成合并作业. 联发科技表示,将分两阶段收购,全数收购总价金估算可达约1,150亿台币,相当于较目前总市值溢价20%. 联发科(Mediatek)及晨星Mstar为台湾两大晶片设计对手,联发科擅长在手机晶片,晨星则是全球液晶电视晶片龙头,向来被昵称为"大M"及"小M",过去还曾因专利争议而对簿公堂.但分析师指出,两家公司对合并综效乐观期待,料是其愿意握手言合主因. 富邦投顾分析师王文琪指出,预计两家公司合并后,在电视晶片市占率合计将达60%,在市场上将有主导价格的能力. "这不算贵,两边某种程度算互补,一个是tv大,一个是tv小,一个是smartphone大,一个是smartphone没有竞争力.所以是正面的,"王文琪说. 联发科指出,第一阶段收购对价为每股晨星换0.794股联发科股票及现金1台币.而联发科预计办理增资发行新股1.68亿-2.02亿股,用以支付公开收购晨星半导体2.12亿股-2.54亿股,(约当晨星半导体已发行普通股股份总数之40%-48%)之股票对价,每股面额10台币,总计发行金额为16.81亿-20.18亿台币. 联发科技董事长蔡明介表示,"有鉴于近年来产业走向整合的趋势,相信此次合并案可为IC设计产业树立新的里程碑.未来两家公司将结合各自的竞争优势,优化资源配置,得以更专注于新产品的开发及下一世代技术的发展." 联发科2011全年合并营收为868.2亿台币,净利136.2亿台币.在手机晶片的主要竞争对手包括高通与德州仪器(TI)TXN.N、意法半导体(STM)(STM.PA)、英飞凌(Infineon)(IFXGn.DE),以及中国的展讯通信SPRD.O等. 晨星2011年全年合并营收为356.86亿台币,净利62.2亿台币. 联发科周五收涨1.11%,报274台币;晨星亦涨1.11%,报182.50;均领先大盘加权股价指数.TWII的下跌0.78%.(完) 参看联发科相关新闻,请点选[2454.TW-CMN] --记者 张雅菁/詹颖颐; 审校 杨淑祯