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市场报道 | 2012年 6月 22日 星期五 17:34 BJT

《汇市简讯》美元/日圆一目均衡云区扮演整体走向关键

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虽有短线风险,中期走势仍倾向下档,最先看向78.61(6月15日低点),然后是77.65(6月1日低点).

美元/日圆从78.61起取得了不错的涨幅,周四切入一目均衡云区(目前分布在80.09-81.60).

一目均衡转换线及一目均衡基准线呈多头排列,显示美元/日圆有续升空间,但云区本身将使多头未来几天难有斩获.只要云区顶端仍守住,中线倾向仍是向下.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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