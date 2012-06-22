《汇市简讯》美元/日圆一目均衡云区扮演整体走向关键

美元/日圆从78.61起取得了不错的涨幅,周四切入一目均衡云区(目前分布在80.09-81.60).

一目均衡转换线及一目均衡基准线呈多头排列,显示美元/日圆有续升空间,但云区本身将使多头未来几天难有斩获.只要云区顶端仍守住,中线倾向仍是向下.(完)