〔台湾货币市场〕短率稳中带紧,下周逢季底暨上半年底料偏升(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 短率稳中带紧,周末前偏紧且央行持续冲销

* 下周季底暨上半年底,短率料偏升

* 短票利率稳中带升,因跨月因素

记者 张雅菁

路透台北6月22日电---台湾银行间短率周五稳中带紧,央行在昨宣布维持利率不变,但整体冲销力道并无意减弱,在周末前偏紧的时刻,让短率没有松动空间.对于下周进入季底及上半年底,预期资金将持续趋紧,短率料偏升.

虽然银行间已陆续提前回补准备金,但市场人士指出,下周资金需求料趋升,再加上又遇到部份银行无法做跨月/跨季承作的老状况,短率恐怕易上难下.上个月底时,一周拆款朝30天短票利率靠拢的情况,也不排除再次出现.

"今天不会松,没什么人来找钱,但要去收也不好收,"一公股银行人士称.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.513%,上日在0.512%;区间在0.388-0.720%,与上日相同.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.770%,同于上日.

台湾央行周四公布第二季理监事会议决议维持利率不变.符合市场预期,且为去年9月来第四度维持重贴现率在1.875%的三年多来高位;央行强调,全球通膨压力已减轻.但下半年天候将是影响CPI涨幅的主要因素.[ID:nST0466692]

央行今早并宣布,维持三种天期存单利率不变,30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

**短票利率稳中带升**

短票方面,票券商指出,发票量在周末前夕有所增加,不过,一般法人承作意愿颇强,部份是因为在上市柜公司下月开始发放股利前,事先将准备好的资金暂泊在短票市场,因此短票次级交易今天保持顺畅.

但银行间成交利率则是因为跨月因素而稳中带升,区间低档0.85%目前仅见在少数的月内交易.不过,下周进入季底备战期间,偶有零星缺口需要以较高利率拆借来补足,恐怕也只能接受.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.87%,上日在0.85-0.86%.与大型公股银行承作的一个月利率则是少量可见在0.88%.

央行今日共发行2,060.5亿台币存单,相较存单到期金额2,460.5亿,存单发行余额减少400亿.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期共8,740.8亿,依序为周一2,888.3亿、周二50.50亿、周三2,619亿、周四690亿及周五2,493亿.周一并有212亿台币国库券到期的宽松因子.而周三则是有400亿公债发行的紧缩因子.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为124亿台币;至周日累计超额准备为886亿台币,加计前期1%的超额准备为2,086亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率持于既有区间,央行上日如预期宣布利率不变,各家交易多以先前条件进行,投信、寿险资金有进有出,市况尚称平稳.

展望下周,资金调度人士表示,受到半年报及季报作帐影响,加之公债与金融债密集交割,预期资金需求将大幅增加,成交利率有微幅向上压力;不过,另有券商人士表示,今日资金调度较预期平顺,前半周可望延续平稳市况,料下半周才是走钱高峰.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

交易商统计,下周市场紧缩因素如下:周二(26日)有29亿台币的土地银行金融债;周三(27日)有101/5R期公债和远东商银(2845.TW)金融债交割,金额分别为400亿及30亿;周四(28日)则有116.5亿台币的合库金融债交割.(完)