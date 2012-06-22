〔台湾货币市场〕短率稳中带紧,下周逢季底暨上半年底料偏升(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增拆款及存单发行细节)
* 短率稳中带紧,周末前偏紧且央行持续冲销
* 下周季底暨上半年底,短率料偏升
* 短票利率稳中带升,因跨月因素
记者 张雅菁
路透台北6月22日电---台湾银行间短率周五稳中带紧,央行在昨宣布维持利率不变,但整体冲销力道并无意减弱,在周末前偏紧的时刻,让短率没有松动空间.对于下周进入季底及上半年底,预期资金将持续趋紧,短率料偏升.
虽然银行间已陆续提前回补准备金,但市场人士指出,下周资金需求料趋升,再加上又遇到部份银行无法做跨月/跨季承作的老状况,短率恐怕易上难下.上个月底时,一周拆款朝30天短票利率靠拢的情况,也不排除再次出现.
"今天不会松,没什么人来找钱,但要去收也不好收,"一公股银行人士称.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.513%,上日在0.512%;区间在0.388-0.720%,与上日相同.
一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.770%,同于上日.
台湾央行周四公布第二季理监事会议决议维持利率不变.符合市场预期,且为去年9月来第四度维持重贴现率在1.875%的三年多来高位;央行强调,全球通膨压力已减轻.但下半年天候将是影响CPI涨幅的主要因素.[ID:nST0466692]
央行今早并宣布,维持三种天期存单利率不变,30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
**短票利率稳中带升**
短票方面,票券商指出,发票量在周末前夕有所增加,不过,一般法人承作意愿颇强,部份是因为在上市柜公司下月开始发放股利前,事先将准备好的资金暂泊在短票市场,因此短票次级交易今天保持顺畅.
但银行间成交利率则是因为跨月因素而稳中带升,区间低档0.85%目前仅见在少数的月内交易.不过,下周进入季底备战期间,偶有零星缺口需要以较高利率拆借来补足,恐怕也只能接受.
今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.87%,上日在0.85-0.86%.与大型公股银行承作的一个月利率则是少量可见在0.88%.
央行今日共发行2,060.5亿台币存单,相较存单到期金额2,460.5亿,存单发行余额减少400亿.[TW/MMTCN]
下周央行存单到期共8,740.8亿,依序为周一2,888.3亿、周二50.50亿、周三2,619亿、周四690亿及周五2,493亿.周一并有212亿台币国库券到期的宽松因子.而周三则是有400亿公债发行的紧缩因子.
拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为124亿台币;至周日累计超额准备为886亿台币,加计前期1%的超额准备为2,086亿台币.
**公债RP利率持稳**
债市同业附买回(RP)利率持于既有区间,央行上日如预期宣布利率不变,各家交易多以先前条件进行,投信、寿险资金有进有出,市况尚称平稳.
展望下周,资金调度人士表示,受到半年报及季报作帐影响,加之公债与金融债密集交割,预期资金需求将大幅增加,成交利率有微幅向上压力;不过,另有券商人士表示,今日资金调度较预期平顺,前半周可望延续平稳市况,料下半周才是走钱高峰.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.
交易商统计,下周市场紧缩因素如下:周二(26日)有29亿台币的土地银行金融债;周三(27日)有101/5R期公债和远东商银(2845.TW)金融债交割,金额分别为400亿及30亿;周四(28日)则有116.5亿台币的合库金融债交割.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 李珊珊
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。