〔欧洲政经〕德国称希腊应停止扩大求援;四国民调预期希腊退出欧元

路透柏林6月24日电---德国财政部长朔伊布勒周日表示,希腊新政府应该停止要求更多协助,反之应该迅速执行先前与欧洲伙伴签署的纾困协议中的改革措施.

朔伊布勒以异常直白的语气向德国周日画报表示,在主权债务危机期间,希腊已经失去了欧洲多数信任,而这反映在该报公布的欧元区四大国民意调查中.

"希腊新任总理萨马拉斯最重要的任务就是迅速执行协议中的计画,不要进一步拖延并要求其他人扩大帮助希腊."德国总理梅克尔的亲密战友、同时也是欧洲最强势的财长朔伊布勒表示.