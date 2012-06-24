〔欧洲政经〕德国称希腊应停止扩大求援;四国民调预期希腊退出欧元

全球金融：2016年主权财富基金从全球市场撤回380亿美元--报告
路透伦敦2月20日 - 研究公司eVestment周一公布的数据显示，2016年主权财富基金从全球股市和债市撤回378亿美元资金，尽管去年第四季的资金外流显示赎回速度有所放缓。
路透柏林6月24日电---德国财政部长朔伊布勒周日表示,希腊新政府应该停止要求更多协助,反之应该迅速执行先前与欧洲伙伴签署的纾困协议中的改革措施.
朔伊布勒以异常直白的语气向德国周日画报表示,在主权债务危机期间,希腊已经失去了欧洲多数信任,而这反映在该报公布的欧元区四大国民意调查中.
"希腊新任总理萨马拉斯最重要的任务就是迅速执行协议中的计画,不要进一步拖延并要求其他人扩大帮助希腊."德国总理梅克尔的亲密战友、同时也是欧洲最强势的财长朔伊布勒表示.
由三个政党组成的希腊新政府周四表示,将重新协商1,300亿欧元援助协议的条款;该援助协议协助希腊避免破产.
路透伦敦2月20日 - 研究公司eVestment周一公布的数据显示，2016年主权财富基金从全球股市和债市撤回378亿美元资金，尽管去年第四季的资金外流显示赎回速度有所放缓。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23
路透伦敦2月20日 - 法国政府公债收益率周一持稳，投资人原本担心法国总统大选中两名左派人选支持率不相上下，恐怕会让极右派候选人渔翁得利，但如今此类疑虑已然减轻。