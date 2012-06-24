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债券 | 2012年 6月 25日 星期一 07:51 BJT

〔英国经济〕央行委员迈尔斯希望扩大量化宽松来刺激经济-金融时报

路透伦敦6月24日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在接受金融时报采访时称,英国央行需要推出"大规模"量化宽松,才能启动英国"停滞"的经济.

迈尔斯重申其支持至少挹注现金500亿英镑(778.0亿美元).他在6月英国央行政策会议上赞成推出第三轮货币刺激政策.

"我们需要扩张性更强的货币政策吗?'是的'.资产购买规模应该要有大的变化?'是的'.500亿英镑是一笔大数目吗?'是的'.有人能事先知道究竟多少才合适吗?'绝对不能',"金融时报网站援引迈尔斯的话称.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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