〔英国经济〕央行委员迈尔斯希望扩大量化宽松来刺激经济-金融时报

全球金融：2016年主权财富基金从全球市场撤回380亿美元--报告
路透伦敦2月20日 - 研究公司eVestment周一公布的数据显示，2016年主权财富基金从全球股市和债市撤回378亿美元资金，尽管去年第四季的资金外流显示赎回速度有所放缓。
路透伦敦6月24日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在接受金融时报采访时称,英国央行需要推出"大规模"量化宽松,才能启动英国"停滞"的经济.
迈尔斯重申其支持至少挹注现金500亿英镑(778.0亿美元).他在6月英国央行政策会议上赞成推出第三轮货币刺激政策.
"我们需要扩张性更强的货币政策吗?'是的'.资产购买规模应该要有大的变化?'是的'.500亿英镑是一笔大数目吗?'是的'.有人能事先知道究竟多少才合适吗?'绝对不能',"金融时报网站援引迈尔斯的话称.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
路透伦敦2月20日 - 研究公司eVestment周一公布的数据显示，2016年主权财富基金从全球股市和债市撤回378亿美元资金，尽管去年第四季的资金外流显示赎回速度有所放缓。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23
路透伦敦2月20日 - 法国政府公债收益率周一持稳，投资人原本担心法国总统大选中两名左派人选支持率不相上下，恐怕会让极右派候选人渔翁得利，但如今此类疑虑已然减轻。