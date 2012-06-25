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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 08:11 BJT

《台湾报摘》--工商时报6月25日

* 头版头条:

--针对两岸投保协议,大陆国台办主任王毅昨日释出四大利多.包括:一、经第三地投资大陆台商可纳入台商定义范围;二、协议纳入P2P(投资人对投资人)民事纠纷;三、P2G(投资人对政府)调解结果具有约束力和执行力;四、人身安全24小时通报已用适当方式得到妥善处理.

* 其他:

--公共建设财源杀出活路.行政院近期可望核定"跨域加值计画"方案.未来捷运、会展中心等凡可赚钱的公共建设,皆可运用增额容积、增额税收融资(TIF)、跨域异业整合等多元政策工具整体开发规划.

--国台办昨日释出放宽对台商定义利多,大型公营银行高度期待.资深主管指出,大陆在开放人民币业务的同时,若放宽对大陆台商定义,今年各家国银在大陆分行的获利预期,至少有上调三成以上空间.

--台湾金融机构大陆第二波布局鸣枪起跑,银行主管指出,九大国银下半年锁定大陆长三角、珠三角、环渤海、海西和成渝五大区域,目标至少设八家分行、四家支行;华银计画参股福建海峡银行20%,国泰世华银则不排除参股温州银行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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