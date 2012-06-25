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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 08:00 BJT

〔企业结盟〕丰田汽车将提供宝马汽车混合动力技术--日经新闻

路透东京6月25日电---日经新闻周一报导称,丰田汽车(7203.T)计划提供混合动力技术给宝马汽车(BMW),深化双方的合作关系.两家公司去年12月达成协议共享柴油引擎并在电子车电池方面进行合作.

日经报导称,丰田汽车社长丰田章男和宝马汽车执行长Norbert Reithofer计划本周在德国举行记者会宣布该新计画.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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