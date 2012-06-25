《欧洲政经焦点》奥朗德推动欧元区债券恐失利,因梅克尔拒不让步

企业并购：梅铎旗下二十一世纪福克斯将要求欧盟批准Sky电视台收购案
路透伦敦3月1日 - 一名熟知内情的消息人士表示，新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯将于未来几天寻求欧盟执委会批准其对欧洲付费电视公司Sky的144亿美元收购计划。
* 法国总统奥朗德的欧元区债券和银行担保之战恐失败
* 奥朗德在推动成长协议方面将取得小胜
* 奥朗德在危机期间不能冒着和德国撕破脸的风险
路透巴黎6月24日电---法国总统奥朗德(Francois Hollande)本周可能要做好失败的准备,因德国总理梅克尔仍坚决反对其通过提供更多融资担保来稳定欧元区的计划.
奥朗德力推银行存款担保来保护欧元区的存款户和各国政府,并推动迈向欧元区共同债券和振兴经济成长的举措.这使得欧盟在6月28-29日所举行的峰会有更大的变数.
奥朗德并支持意大利所推动的由欧元区纾困基金在次级市场买进受困国的主权债,且不必动用紧急程序,藉此来抑制其借款成本并打击投机炒作.
梅克尔在欧元区成员国签署更深层的财政整合协议前不考虑上述举措.奥朗德与梅克尔之间的公开争论,暗示他会受到明确提醒,只要德国手握支票本就可以发号施令.
奥朗德上周五在罗马的记者会上,就算不是正面道出,但也是意有所指地表示,欧洲必须更加团结,之后各国才能交出国家预算方面的更多主权;但梅克尔表示她不会接受不受控的额外义务.
若奥朗德不能使梅克尔屈服,一方面可能会使前者在国内的形象受损,另一方面亦可能会引发金融市场担忧.金融市场原本寄望祭出坚决措施以阻止西班牙银行业问题蔓延并支撑欧元.
"目前存在真正的矛盾,欧洲的未来受到威胁,"一位法国经济学家表示,因其非正式地向组建刚五周的法国新政府提供建议,所以不愿具名.
"奥朗德向梅克尔施加了最大的压力,但如果梅克尔仍不妥协,仅仅同意增长协议,我相信奥朗德将屈服,并会给予梅克尔她所想要的.奥朗德不是那种愿意就此陷入角力或严重冲突的人."
奥朗德已邀请梅克尔周三(即为期两日布鲁塞尔峰会前夕)到巴黎出席工作晚宴,为化解双方巨大的分歧做出最后的努力.
"我们将与德国伙伴一起努力达成折衷,直到最后时刻,"一位法国消息人士周日表示.
路透伦敦3月1日 - 一名熟知内情的消息人士表示，新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯将于未来几天寻求欧盟执委会批准其对欧洲付费电视公司Sky的144亿美元收购计划。
路透首尔3月2日 - 周四公布的数据显示，韩国1月经季节调整后工业生产较前月大幅增 长3.3%，远高于市场分析师预期 。 以下为1月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较前月变动率经过季 节调整。 1月 *12月 较上年同 较前月 较上年同期 较前月 期 工业生产 1.7 3.3 4.2 -0.5 制造业工厂出货 1.9 ~ 4.3 ~ 面向国内市场出货 0.6 ~ 6.1 ~ 面向出口市场出货 3.1 ~ 2.3 ~ 库存 -5.2 ~
路透东京3月2日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月25日止当 周外资扩大卖超日股。 外资2月25日止当周在日本股市卖超2,611亿日圆，前一周为卖超1,27 7亿日圆。 日本投资者最近一周转为卖超海外债券2,020亿日圆，前一周为买超4 77亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月19日-2月25日 -261.1 +367.9 +976.7 2月12日-2月18日 -127.7r -141.2 +856.6 1月29日-2月 4日 -247.7r +244.2 -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月19日-2月2