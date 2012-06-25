《欧洲政经焦点》奥朗德推动欧元区债券恐失利,因梅克尔拒不让步

* 法国总统奥朗德的欧元区债券和银行担保之战恐失败

* 奥朗德在推动成长协议方面将取得小胜

* 奥朗德在危机期间不能冒着和德国撕破脸的风险

路透巴黎6月24日电---法国总统奥朗德(Francois Hollande)本周可能要做好失败的准备,因德国总理梅克尔仍坚决反对其通过提供更多融资担保来稳定欧元区的计划.

奥朗德力推银行存款担保来保护欧元区的存款户和各国政府,并推动迈向欧元区共同债券和振兴经济成长的举措.这使得欧盟在6月28-29日所举行的峰会有更大的变数.

奥朗德并支持意大利所推动的由欧元区纾困基金在次级市场买进受困国的主权债,且不必动用紧急程序,藉此来抑制其借款成本并打击投机炒作.

梅克尔在欧元区成员国签署更深层的财政整合协议前不考虑上述举措.奥朗德与梅克尔之间的公开争论,暗示他会受到明确提醒,只要德国手握支票本就可以发号施令.

奥朗德上周五在罗马的记者会上,就算不是正面道出,但也是意有所指地表示,欧洲必须更加团结,之后各国才能交出国家预算方面的更多主权;但梅克尔表示她不会接受不受控的额外义务.

若奥朗德不能使梅克尔屈服,一方面可能会使前者在国内的形象受损,另一方面亦可能会引发金融市场担忧.金融市场原本寄望祭出坚决措施以阻止西班牙银行业问题蔓延并支撑欧元.

"目前存在真正的矛盾,欧洲的未来受到威胁,"一位法国经济学家表示,因其非正式地向组建刚五周的法国新政府提供建议,所以不愿具名.

"奥朗德向梅克尔施加了最大的压力,但如果梅克尔仍不妥协,仅仅同意增长协议,我相信奥朗德将屈服,并会给予梅克尔她所想要的.奥朗德不是那种愿意就此陷入角力或严重冲突的人."

奥朗德已邀请梅克尔周三(即为期两日布鲁塞尔峰会前夕)到巴黎出席工作晚宴,为化解双方巨大的分歧做出最后的努力.