《台湾报摘》--经济日报6月25日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--两岸签订货币清算协议在即,金管会拟定在货币清算机制建立后,大幅开放两岸金融业务,包括开放国人透过券商复委托投资大陆股票,并开放发行人民币计价的存款、基金、保单及结构型商品等.
* 其他:
--中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行22日在台开业,为大陆银行在台分行拔得头筹.中行行长李礼辉表示,台北分行设立后,将作为中国银行开展两岸金融业务的桥梁与枢纽,充分发挥融通两岸的优势,增加对台资企业的融资业务,为台资企业在两岸更好的发展提供全方位支援.
--不动产实价登录可望如期7月1日上路.由于房地产业界反映准备不及,5月中,内政部一度打算延后至9月1日实施的实价登录作业,但根据内政部呈报行政院的最后建议,仍是7月1日如期上路.
--奇美电(3481.TW)将在6月29日召开股东会,筹资案与董监改选将是重头戏,目前规划的独立董事人选为王渤渤,至于应该改选的一席董事与两席监察人,尚未看到名单,届时鸿海(2317.TW)人马是否进驻,是观察鸿海是否力挺奇美电的重要方向.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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