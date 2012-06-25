《台湾报摘》--经济日报6月25日

* 头版头条:

--两岸签订货币清算协议在即,金管会拟定在货币清算机制建立后,大幅开放两岸金融业务,包括开放国人透过券商复委托投资大陆股票,并开放发行人民币计价的存款、基金、保单及结构型商品等.

* 其他:

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行22日在台开业,为大陆银行在台分行拔得头筹.中行行长李礼辉表示,台北分行设立后,将作为中国银行开展两岸金融业务的桥梁与枢纽,充分发挥融通两岸的优势,增加对台资企业的融资业务,为台资企业在两岸更好的发展提供全方位支援.

--不动产实价登录可望如期7月1日上路.由于房地产业界反映准备不及,5月中,内政部一度打算延后至9月1日实施的实价登录作业,但根据内政部呈报行政院的最后建议,仍是7月1日如期上路.

--奇美电(3481.TW)将在6月29日召开股东会,筹资案与董监改选将是重头戏,目前规划的独立董事人选为王渤渤,至于应该改选的一席董事与两席监察人,尚未看到名单,届时鸿海(2317.TW)人马是否进驻,是观察鸿海是否力挺奇美电的重要方向.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 林高丽

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