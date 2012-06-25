《台湾重要政经日程》--6月25日-12月31日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
==================今日重要政经消息======================
6/25(一)
--13:30 海基会举行端午节台商联谊活动.
--16:10 央行公布5月M2货币总计数,4月为年增4.72%.
==================近期重要政经消息======================
6/26(二)
*--13:30 施罗德下半年投资展望记者会.
*--15:00 UBS举行台北投资论坛记者会.
6/27(三)
*--11:30 中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行开幕典礼.
6/28(四)
*--09:00 中信金控(2891.TW)股东会.
6/29(五)
*--10:00 中国银行与交行(3328.HK)(601328.SS)高层出席两岸三地经济论坛.
7/5 (四)
--08:30 主计处公布6月消费者物价指数(CPI)年增率,5月年增率为1.74%.
--16:10 央行公布6月底外汇存底,上月外汇存底为3,892.75亿美元.
7/9 (一)
--16:00 财政部公布6月进出口数据,5月出口年衰退6.3%,进口年衰退10.5%.
7/20 (五)
--16:00 经济部公布6月外销订单,5月较去年同期衰退3.04%.
7/23 (一)
*--08:30 主计处公布6月季调失业率,5月经季节调整后失业率为4.25%.
*--16:00 经济部公布6月工业生产,5月工业生产较上年同期衰退0.21%.
8/20(一)
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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