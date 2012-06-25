版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 08:57 BJT

〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北6月25日电---台湾央行周一表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为2,888.3亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上周五共发行2,060.5亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为124亿台币;至周日,累计超额准备为886亿台币,加计前期1%的超额准备为2,086亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐