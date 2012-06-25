版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 25日 星期一 09:24 BJT

(重发)〔台湾股市〕盘初下滑,晨星及联发科因合并消息而劲扬

(重发以跟上红条)

路透台北6月25日电---台湾股市周一以平盘开出后转而走低,但晨星3697.TW股价劲扬,此前联发科(2454.TW)宣布以溢价20%并购晨星[ID:nST1628364].

0102GMT时,晨星涨停6.85%,联发科则涨4%.

加权股价指数.TWII下滑0.81%至7,163.91点.上日则收低0.78%.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐