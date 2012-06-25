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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 08:55 BJT

《汇市简讯》美元/披索料开高,交投区间料为42.45-42.65

0033GMT * 美元/菲律宾披索可能开在45.50左右,与美元/坡元升势一致 * 日内区间可能在42.45-42.65 * 隔夜披索无本金交割远期外汇(NDF)在42.53-42.64,纽约收盘报42.55-42.56. --编译 戴素萍;审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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