《热点透视》拒绝改革使法国成为欧元区四大经济体中的异类

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撰稿 Pierre Briançon 编译 王冠中

路透伦敦6月22日电---欧元区四大国周五举行的峰会,看起来似乎是很典型的德国与其他三国对峙,但更深化的分歧,让法国在经济改革的必要性和走向的议题上与其他国家区隔开来.

法国、意大利和西班牙的领导人希望说服德国总理梅克尔点头认同避免欧元崩解的紧急措施.他们最迫切的议题是要削减西班牙和意大利的借贷成本.这三国的共识是,需要动用到欧元区纾困基金,不过,这行动当然不会被称作纾困.欧洲金融稳定机构(EFSF)和后续的欧洲稳定机制(ESM)在次级市场买债的能力会扩大.而且这些基金也会被允许直接向银行注资,而非透过政府迂回地提供资金.

此外,会上也讨论了更野心勃勃的改革--银行联盟.但梅克尔认为,在进行银行联盟前,需要先就财政和政治联盟达成更广泛的协议.然而,法国总统奥朗德则认为银行联盟则是先决条件.

财政联盟要有效,各国之间的财务移转要能永续进行,区内各国必须要能重振竞争力.在这方面,法国的情况并不好,法国的竞争力正在缓慢下滑,该国目前的经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的2%,与西班牙和意大利的情况相仿.自2005年以来,法国劳动成本增长速度是德国的两倍,而法国的公共支出也居欧元区之冠,相当于GDP的56%,较平均值高出7%.

德国、意大利和西班牙都已完成或正在进行改革.法国看来则没有想要改革的意愿.奥朗德目前为止宣布的措施,仍只是治标不治本,只讲着加税,却未提到控制支出的需要.

市场可能很快就会注意到这一点.梅克尔希望确保法国这个欧元区第二大经济体不会走向灾难,这点是不难理解的.(完)