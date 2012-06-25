〔芝加哥期市〕美国新作玉米合约触及四个月高位,因乾旱天气不利作物

路透新加坡6月25日电---芝加哥12月新作玉米周一跳涨超过4%,至2月初以来最高位,因美国中西部部分地区乾旱持续威胁到作物收成;另外,小麦上涨2%.

大豆也上涨超过2%,11月大豆合约触及高位.

"我认为这和收成方面的疑虑有关,主要是美国中西部玉米作物产量有损失之虞,"澳洲联邦银行(CBA)大宗商品分析师Luke Mathews说.