〔企业结盟〕丰田汽车将向宝马汽车提供混合动力技术--日经新闻(更新版)

(新增细节)

* 丰田汽车和宝马汽车将在本周召开记者会--日经新闻

* 此前曾协议由宝马向丰田供应柴油引擎

* 宝马与PSA标致雪铁龙的混和动力技术合资公司计画陷疑虑

路透东京6月25日电---日本经济新闻周一报导称,丰田汽车(7203.T)计划提供混合动力技术给宝马汽车(BMW)(BMWG.DE),深化双方的合作关系.两家公司去年12月达成协议共享柴油引擎并在电动车电池方面进行合作.

法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)和通用汽车(GM.N)旗下欧宝(Opel)结盟关系深化的前景,使得宝马与标致的混和动力车元件合资企业计画生疑.

日经新闻援引消息人士的报导称,丰田汽车社长丰田章男和宝马汽车执行长Norbert Reithofer计划本周在德国举行记者会宣布这项新计画.

目前未能立即取得丰田方面对此发表的评论.

宝马汽车在12月时同意自2014年起在欧洲向丰田汽车供应柴油引擎,并且在电动车锂电池研究上进行合作.

为因应全球更严格的碳排放和能源效益标准,全球汽车制造商均面临高涨的研发成本.

这也加速了汽车制造商之间的合作协议,包括丰田和宝马的主要对手--日产汽车(7201.T)、雷诺汽车(RENA.PA)和戴姆勒(DAIGn.DE)的合作计画.(完)