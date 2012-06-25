〔金属期市〕伦铜反弹,脱离六个月低点

路透上海6月25日电---铜价周一上涨.此前欧洲领袖已承诺改革来对抗欧债危机,德法西意四国并同意一项1,300亿欧元重振经济成长的方案,令市场稍感安心.

不过伦敦铜价上周五跌至六个月低点,显示对欧元区、美国、中国等主要经济体面临的难题可能损及金属需求的担忧,仍可能打击到市场.