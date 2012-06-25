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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 10:57 BJT

〔表格〕6月22日止当周外资买超韩国、菲律宾、台湾等股票--野村

路透6月25日电---以下是6月22日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 1,134 (1,548) (8,467) 18,639 (14,372)

印度 51 11 (401) 8,483 230

印尼 (19) (540) (504) 318 1,274

日本 -- (3,048) (7,187) 11,214 21,712

韩国 586 131 (2,743) 6,629 (7,341)

菲律宾 105 132 511 922 1,327

台湾 556 (871) (4,907) 285 (9,680)

泰国 (146) (409) (423) 2,001 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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