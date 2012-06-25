〔台湾债市〕RP利率持稳未变,投信申购款流入令市况偏松

路透台北6月25日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持稳未变,投信端有申购款流入,主动找券需求增加,连带使得承作公债RP受惠,整体资金状况偏松.

资金调度人士表示,寿险申购基金令今日投信资金供应充裕,调度较为容易;不过,因逢季底及月底有作帐需求,加之明日起多档债券将密集交割,预料资金需求逐日显现,交易商担忧资金供给不稳而不敢掉以轻心,对短率趋坚走势审慎以对.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,与上日相同.

交易商统计,本周市场紧缩因素如下:周二(26日)有29亿台币的土地银行金融债;周三(27日)有101/5R期公债和远东商银(2845.TW)金融债交割,金额分别为400亿及30亿;周四(28日)则有116.5亿的合库金融债交割.(完)