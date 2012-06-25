〔台湾债市〕RP利率持稳未变,投信申购款流入令市况偏松

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北6月25日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持稳未变,投信端有申购款流入,主动找券需求增加,连带使得承作公债RP受惠,整体资金状况偏松.
资金调度人士表示,寿险申购基金令今日投信资金供应充裕,调度较为容易;不过,因逢季底及月底有作帐需求,加之明日起多档债券将密集交割,预料资金需求逐日显现,交易商担忧资金供给不稳而不敢掉以轻心,对短率趋坚走势审慎以对.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,与上日相同.
交易商统计,本周市场紧缩因素如下:周二(26日)有29亿台币的土地银行金融债;周三(27日)有101/5R期公债和远东商银(2845.TW)金融债交割,金额分别为400亿及30亿;周四(28日)则有116.5亿的合库金融债交割.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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