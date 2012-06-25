《热点透视》加拿大正尽全力避免步上美国房市后尘

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧

路透纽约6月22日电---加拿大正尽全力避免南方邻国的房市憾事在自家上演.一套新的抵押贷款改革方案将会让加拿大民众更加难以取得贷款.然而超低利率持续滋养着住宅热潮,之前政府的三套提案都未能档下此一潮流发展.严谨的监管要对宽松货币政策造成的扭曲进行限制,仍然有其极限.

一些重要政策已经协助加拿大防堵弊端.美国民众通常可以在不受处分的情况下抛弃房屋贷款,但加拿大民众却没有这样的优惠.在加拿大,抵押贷款的利息支出是没有办法抵税的.同时各项规定还强迫加拿大银行业者在帐上保留较多贷款.这一切都在鼓励各方更加审慎.

但诸多令人忧心的迹象显示还是出现问题了.加拿大的债务相对于所得的比率已经上冲至逾150%,高于美国水平.加拿大央行总裁卡尼不久前刚对当地经济房市投资比重提出警告.目前加国有超过7%的受聘人员在建筑业工作,这已经超过美国在地产业景气高峰时的水准.

更有甚者,房价还在不断上涨.根据加拿大地产协会,过去三年来加拿大全国平均房价上涨了20%,其中多伦多的房价上涨30%,温哥华房价涨幅之大,激发一个网站想出点子,挑战网友能不能判断一个房子究竟是破烂旧屋还是高价豪宅.看到邻居因为疯狂热潮而致富,没有比这更能引人投入非理性投资的诱因了.

对贷款成数超过八成的政府支持抵押贷款实施更严格限制将带来助益.其他措施还包括:缩短借款人还款期限、降低薪资贷款上限、政府支持抵押贷款只限于价值100万美元以下住宅.

但由于通胀迹象无多,加拿大国内及国外经济成长皆放缓,全球性的超低利率,及寻求避险的投资人涌向加拿大,央行短期内收紧1%的隔拆利率的可能性不高.这意味着就算加拿大监管机构试图为房市降温,过度的货币刺激政策将会持续助长房市泡沫.(完)