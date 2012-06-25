《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:全线上扬,亚股走疲

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IFR 6月25日电---美元兑日圆以外亚洲货币今天亚洲早盘全线上扬,股市投资人盘初退场观望.美股标普500指数期货带头走低(下跌0.5%),韩国及澳洲股市迅速跟进下跌--分别跌1.65%及1.2%.

纽约时报对中国数据的分析似乎不够说服力,重点还是要看本周的欧盟峰会,而这次峰会看来又是一次拖延战术,而非真正解决.

亚洲市场典型的周一交投模式,似乎也有一点影响.以澳元/美元为首,风险交易走跌,为美元兑日圆以外亚洲货币提供支撑.

中国人民币中间价大跌,亦提振美元兑日圆以外亚币.在其他亚币方面,央行动作压抑了部分美元兑亚币走势,特别是美元/马币及美元/台币.(完)

--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉

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