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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 12:32 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比技术面显示有支撑,但后市可能进一步下滑

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* 对印度的改革预期滋长,政府将出台零售业FDI和提振卢比的措施

* 两个小型缺口将缓和美元/印度卢比的跌势

* 若改革举措不能令人印象深刻,则美元/卢比将迎来一波急剧反弹

* 印度央行上周就美元购买事宜与石油公司进行谈话,令其公信力受损

--编译 郑茵;审校 蔡美珍

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