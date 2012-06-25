《Russell专栏》黄金多头的押注看来是错误的企盼

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 王冠中

路透澳洲朗赛斯顿6月25日电---黄金显然又再度受到基金经理的青睐,基金经理们的黄金净多头部位升至六周高点,但看涨金价的因素看来并不稳定.

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,在截至6月19日当周,黄金净多头部位增加约4%至104,646口.

但这样的押注要想获利,必须有两个条件.

首先,需要重演去年9月将现货金XAU=推至纪录高点每盎司1,920.30美元的危机,也就是欧洲主权债务问题恶化,以及美国经济前景趋疲导致新一轮量化宽松.

其次,亚洲和各国央行需求需要守稳甚至增加,才能让现货金市场为期货市场的涨势提供支撑.

关于第一项因素,尽管毫无疑问欧洲和美国经济前景近几周来趋于黯淡,但是否跟去年金价创纪录前几个月的情况一样糟或者可能变得一样糟?

欧洲的基本情况就是苟延残喘继续维持2008年全球金融危机以来一成不变的景况.

这意味着欧洲会及时采取恰到好处的行动,避免爆发全面性的危机,但其行动并不足以解决根本的问题.

近期希腊选举就突显出这样的做事方式,希腊选民在脱离欧元区的纷乱深渊前及时刹车,避免了千钧一发的危机,但是这个重大问题仍然没得到解决.

然而,值得注意的是,就算所有对于希腊的担忧,以及其脱离欧元区的可能性,都无法大幅提振金价,过去两个月来,金价持续在每盎司1,600美元上下约50美元的区间内交投.

在最新的欧洲动荡中,美元成了避险的标的,而这通常对金价不利.

黄金多头可能期望,要是美国联邦储备理事会(FED)祭出新一轮量化宽松来提振经济,美元就会走软,但是到目前为止,FED还是没有行动,而且FED近期的评论暗示,第三轮量化宽松只会作为最后手段.

参看黄金需求趋势相关图表,请点选(link.reuters.com/gug38s)

参看香港-中国每月黄金交易相关图表,请点选(link.reuters.com/hew58s)

这使得亚洲和央行需求成为金价最佳的推动力,诚然,中国显然正在增加买进黄金.

由于中国不会公布黄金交易,因此这一块的样貌总是不完整,但来自香港的黄金净流入量在4月较前月跳增67%,来到67.4吨.

香港是中国进口黄金的主要渠道,而2012年头四个月香港对大陆黄金出口强劲增长,但尚未达到去年9月金价触及纪录高点前后的高峰水准.

若今年剩余时间均维持头四个月的进口水平,中国可能会从香港进口500吨黄金,较去年的380吨增加32%.

世界黄金协会(WGC)预期中国将在2012年超越印度,成为全球最大的黄金消费国,WGC的数据显示,第一季黄金需求增长10%.

若维持这速率,意味着中国今年黄金需求会增加80吨,但香港的数据显示,会略高于该水准.

另一个次要的因素,中国国内黄金产出亦在增加,今年头四个月增长了6.1%至109.6吨,若维持该速率,中国今年黄金供应将会增加25吨,虽不多,但这部分是不需要仰赖进口的黄金.

即使中国需求确实意外偏高,也不太可能抵销印度需求下滑的情况.

WGC的数据显示,印度第一季黄金需求减少29%,或83吨.

这意味着印度第一季黄金需求的减少幅度可能和预期的中国全年需求增加量相当,对黄金来说肯定不是有利的迹象.

尽管印度第一季需求是受到印度卢比疲弱、新进口税和珠宝税的影响,但其需求也不太可能强劲回升.

虽然珠宝税取消了,但卢比依旧疲弱,而印度经济也不像前几年那么强劲,这可能冲击民众买黄金的意愿.

事实上,根据印度财政部长R.S. Gujral提供的资讯,印度4月和5月黄金进口金额减少了62亿美元.

根据当前的金价每盎司约1,571美元,这相当于减少约112吨的黄金进口,显示印度黄金需求完全没有回温.

那就只剩下央行的买需了,央行黄金需求在2011年增加近五倍,这样的增幅不太可能重现,需求持稳是比较可能出现的情况.

总的来看,这意味着黄金多头是根据可能的情境推断在操作,而空头和持平的看法,则是根据现实证据得出的结论.(完)